A Newgarden, campeón de la Indy 500, le "encantaría" correr en Le Mans

Newgarden copilotó en el clásico de coches deportivos de 10 horas, que puso fin al Campeonato IMSA SportsCar 2023 el sábado, con Felipe Nasr y Matt Campbell en un Porsche Penske Motorsport 963. Terminaron cuartos en la máquina LMDh, que también compite en el Campeonato Mundial de Resistencia con la escuadra Penske de fábrica.

Cuando se le preguntó si le gustaría correr en Le Mans, Newgarden respondió: "Me encantaría. Creo que a cualquier piloto le encantaría tener la oportunidad de competir en Le Mans. Ante todo, este evento [Petit Le Mans] también está en esa lista, así que empezar aquí es un gran honor".

"Son muchas cosas nuevas para mí, la conducción del coche, el tipo de circuito y, obviamente, el estilo de carrera. Esta ha sido una gran oportunidad, pero para el futuro, por supuesto, hay muchas carreras que me encantaría hacer, así que tendremos que esperar y ver.

"Me siento muy, muy positivo sobre los kilómetros y la experiencia de este fin de semana. Me llevo muchas cosas para el futuro. He trabajado mucho aquí. Creo que va a dar sus frutos para el futuro ".

#8 Tower Motorsports ORECA LMP2 07: John Farano, Scott McLaughlin, Josef Newgarden, Kyffin Simpson Foto de: Richard Dole / Motorsport Images

La experiencia previa de Newgarden en coches deportivos se remonta a las 24 Horas de Daytona, donde terminó quinto en la categoría LMP2, compartiendo el Tower Motorsports Oreca con su compañero de IndyCar Scott McLaughlin.

Pero este paso adelante en la categoría le permitió luchar por la victoria final, lo que podría abrirle las puertas a más carreras con Porsche.

"El equipo ha hecho un trabajo tremendo todo el año y yo sólo quiero participar y ser un pequeño factor que contribuya, espero que de manera positiva", dijo Newgarden.

"Soy un gran fan de este equipo, quiero ver el éxito de Porsche y me encantaría tener, ya sabes, más oportunidades y ser parte de ello y ayudar al crecimiento.

"Así que quiero hacerlo".

#7 Team Penske Porsche 963: Matt Campbell, Felipe Nasr, Josef Newgarden Foto de: Jake Galstad / Motorsport Images

Cuando Motorsport.com preguntó al presidente del equipo Penske, Tim Cindric, si Newgarden o sus otros pilotos de IndyCar, McLaughlin y Will Power, podrían pilotar el 963 en las 24 Horas de Le Mans en el futuro, dijo que no lo veía posible a corto plazo.

"Eso está demasiado lejos", dijo Cindric. "No veo Le Mans en el programa, creo que es una exageración. Ya tenemos suficientes pilotos".

Jonathan Diuguid, de PPM, dijo a Motorsport.com que la razón de incluir a Newgarden era "intentar ver qué podía aportar al grupo" y cuando se le preguntó si McLaughlin o Power podrían participar también, respondió: "No han hecho ningún test, pero en cuanto a lo que nos depara el futuro, está bastante abierto".

"Obviamente tenemos cuatro coches corriendo permanentemente en los campeonatos y estamos buscando terceras entradas donde se concedan y estén disponibles. Pero, ahora mismo, no hay planes de ninguna conducción adicional para ningún piloto de Penske IndyCar".