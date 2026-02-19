La parrilla de Hypercar se reduce a 18 coches para las 24 Horas de Le Mans 2026

La 94ª edición de las 24 Horas de Le Mans contará con una grilla a capacidad completa de 62 coches, pero habrá menos contendientes luchando por la victoria absoluta en la clase Hypercar.

La salida de Porsche de la división principal del Campeonato Mundial de Resistencia ha contribuido a una disminución en el número de inscriptos en Hypercar a 18 en 2026, frente a los 21 del año pasado.

El fabricante alemán había ayudado a impulsar a la clase reina a una cifra récord en 2025, alineando tres 963 de forma oficial, mientras que el equipo cliente Proton Competition inscribió un cuarto ejemplar del chasis Multimatic.

Aunque la marca del Grupo Volkswagen era elegible para participar en Hypercar este año gracias a su título IMSA GTP 2025, su salida del WEC de ocho rondas le impidió aprovechar su invitación automática.

Otra ausencia destacada en Le Mans este año es Action Express Racing, que había competido en La Sarthe cada año desde la introducción del reglamento LMDh en 2023.

La sorpresiva salida de AXR deja tres Cadillac V-Series.R LMDh en Hypercar: los dos coches oficiales de temporada completa inscriptos por Jota, más una inscripción adicional presentada por Wayne Taylor Racing. WTR, que compitió en Le Mans por primera vez el año pasado tras volver a la órbita de Cadillac, mantendrá una alineación de pilotos sin cambios compuesta por Filipe Albuquerque, Ricky Taylor y Jordan Taylor.

Las salidas de Porsche y AXR han sido parcialmente compensadas por la llegada de la marca de lujo Genesis, de Hyundai, que alineará un par de GMR001 LMDh basados en Oreca en el WEC completo.

Por lo demás, la grilla de Hypercar se mantiene en gran medida estable, con ocho fabricantes presentes: Aston Martin, Toyota, Cadillac, BMW, Genesis, Ferrari, Alpine y Peugeot.

De esas ocho marcas, Ferrari llegará a Le Mans tras tres victorias consecutivas, mientras que el histórico del WEC Toyota debutará su rebautizado TR001 Hybrid después de completar una gran revisión de su contendiente LMH durante el invierno. Alpine, en tanto, se prepara para su última participación en Le Mans por el momento, tras su decisión de retirarse del WEC al final de la temporada.

Una parrilla de LMP2 más grande

#24 Nielsen Racing Oreca 07 - Gibson: Naveen Rao, Cem Bolukbasi, Colin Braun, #22 United Autosports Oreca 07 - Gibson: Renger Van Der Zande, Pietro Fittipaldi, David Heinemeier Hansson Photo by: Marc Fleury

Un total de 19 coches LMP2 competirán en la división secundaria de prototipos, incluidos 10 en la subcategoría Pro-Am. Esto representa un modesto aumento respecto a 2025, cuando la clase contó con 17 coches.

El campeón vigente de LMP2, Inter Europol, regresará con un par de Oreca 07, ambos inscriptos esta vez en la subcategoría P2 estándar, mientras que equipos como United cochesport y Proton Competition también alinearán dos coches cada uno.

Varios equipos se suman o regresan a Le Mans este año, entre ellos DKR Engineering, el habitual de IMSA CrowdStrike Racing by APR, Vector Sport, Duqueine Team, CLX Motorsport y RD Limited. Por otro lado, RLR M Sport y CLR Pure Rxing están ausentes en la grilla de este año.

La mayoría de los equipos LMP2 no anunció sus alineaciones completas de pilotos, pero se ha revelado que el nuevo fichaje de McLaren para Hypercar, Mikkel Jensen, conducirá el Oreca #22 de United cochesports junto a Rasmus Lindh y Gregoire Saucy. Otros nombres destacados en la clase LMP2 incluyen a Doriane Pin (Duqueine), Pietro Fittipaldi (Vector), Tom Dillmann y Nick Yelloly (Inter Europol), Louis Deletraz y Dane Cameron (AO by TF), y Oliver Jarvis (United cochesports).

Parrilla de LMGT3 ampliada

#27 Heart Of Racing Team Aston Martin Vantage AMR LMGT3: Ian James, Mattia Drudi, Zacharie Robichon Photo by: Marc Fleury

La LMGT3 ha crecido de 24 a 25 inscripciones con la incorporación de un tercer Aston Martin Vantage GT3. Los dos Aston Martin de Heart of Racing inscriptos para la temporada completa del WEC serán complementados por un Vantage adicional, operado bajo el nombre Racing Spirit of Leman. Este último equipo había competido con un auto bajo su nombre en el WEC completo el año pasado, pero estuvo ausente en la grilla de este año, ya que THOR se hizo cargo de ambas inscripciones.

En otros frentes, Kessel Racing ampliará a un segundo Ferrari 296 GT3 Evo, reemplazando de hecho a Ziggo Sport Tempesta en la alineación de la marca italiana.

Mientras tanto, la inscripción adicional de Corvette en Le Mans será gestionada por la división 13 cochesport de Orey Fidani, que fue creada recientemente con el apoyo de AWA.

Además, Garage59 alineará un par de McLaren 720s GT3 Evo, tras asumir la gestión del programa LMGT3 del fabricante británico a United cochesports, que está centrando su atención en su programa Hypercar para 2027.

En total, nueve fabricantes estarán representados en la clase LMGT3 en Le Mans: Corvette, McLaren, Ferrari, Aston Martin, BMW, Mercedes, Ford, Lexus y Ferrari.

De ellos, solo BMW, Ford y Lexus mantendrán sus habituales inscripciones de dos coches en el WEC, mientras que los demás fabricantes ampliarán su presencia para Le Mans.

Porsche llegará a La Sarthe como el campeón vigente de LMGT3, habiendo permanecido invicto desde la introducción de la clase en Le Mans en 2024.

También hay nueve coches en la lista de reserva, repartidos entre cinco LMP2 y cuatro LMGT3.

Consulta la lista completa de inscriptos para las 24 Horas de Le Mans 2026 aquí