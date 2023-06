López: "Toyota necesita una carrera perfecta para ganar Le Mans"

Como parte de un repentino e inesperado cambio en el Balance de Performance para la edición del centenario del clásico francés de resistencia, el peso mínimo de los dos Toyota GR010 Hybrid se ha incrementado en 37 kg, el mayor aumento para cualquier coche de la categoría Hypercar.

Esto contribuyó a la decepcionante actuación de Toyota el domingo en el test previo a las 24 Horas de Le Mans, en el que el mejor de sus dos cochesterminó tercero en la tabla de tiempos, tres décimas por detrás del Ferrari 499P LMH, que marcó el ritmo, y del Porsche Penske 963 LMDh.

José María López, que comparte el Toyota Nº7 con Kamui Kobayashi y Mike Conway, admitió que sería "muy difícil" para el fabricante japonés continuar su racha de victorias en el Circuito de la Sarthe, dado lo mucho que está perdiendo en velocidad punta en comparación con sus rivales.

"Ferrari era diez kilómetros más rápido que nosotros en las rectas y nosotros éramos claramente terceros. Porsche y Ferrari eran más rápidos", declaró el argentino en una entrevista exclusiva con Motorsport.com.

"Aunque falta mucho, no creo que el resto haya mostrado todo, (pero) va a ser difícil, muy difícil. Nuestra oportunidad va a ser tener un auto que no tenga problemas, hacer paradas en boxes limpias, sin errores. Una carrera perfecta. Si podemos hacer eso, tenemos una oportunidad", dijo "Pechito" sobre las chances de victoria de Toyota el próximo fin de semana.

"Fue un cambio muy grande, un BoP bastante fuerte, teniendo en cuenta que no fuimos los más rápidos en las dos últimas carreras, principalmente. Ferrari fue más rápido. Quizás cuando uno ve el resultado final que uno llega una vuelta adelante de ellos, eso no refleja realmente la performance".

"Pero como siempre digo, hay gente que se encarga de eso. Si me preguntan a mí, no estoy de acuerdo ni con el cambio ni con el sistema. No me gusta, pero tengo que adaptarme porque soy parte del espectáculo y también esos cambios son para el espectáculo".

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P de Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen, #51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P de Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi Fotografía de: Rainier Ehrhardt

López explicó que el aumento de peso no sólo dificulta la velocidad punta del coche, sino que también afecta a su capacidad de paso por curva.

A la pregunta de si realmente creía que Toyota necesitaba realizar una carrera perfecta para batir a rivales de la talla de Porsche y Ferrari, respondió: "Creo que sí. Viendo los tiempos por vuelta y las diferencias de velocidad vuelta a vuelta con respecto al domingo, creo que sí. Porque ahora estamos sufriendo mucho".

"Diez kilómetros de velocidad final en Le Mans (con Ferrari) es mucho porque el 70, 80% de la vuelta es a fondo. Y sobre todo los kilos, que también se notan a la hora de doblar. Es difícil a la hora de frenar, a la hora de doblar, usamos más goma, el auto no tiene el equilibrio ideal. Los kilos se notan, son muchos. No hablamos de cinco o diez kilos, hablamos de 37 kilos".

Y agregó: "Tenemos una ventaja en (términos de experiencia) y tenemos que aprovecharla. Por supuesto, esta ventaja es cada vez menor, pero tenemos que intentar hacer una carrera perfecta desde ese punto de vista, sin errores, para tener también una oportunidad."

Ferrari ha sido el rival más cercano de Toyota en el Campeonato del Mundo de Resistencia este año tras el exitoso inicio de su programa Hypercar, si bien el fabricante japonés ha ganado las tres primeras carreras de la temporada.

Ferrari ha recibido un aumento de peso de 24 kg para Le Mans, frente a los 37 kg de Toyota, los 11 kg de Cadillac y los 3 kg de Toyota. El BoP de Peugeot, Vanwall y Glickenhaus no ha cambiado.

López señaló a Ferrari como el principal rival de Toyota para la victoria en Le Mans de este año, e insistió en que la ventaja en velocidad punta del equipo dirigido por AF Corse podría ser crucial para determinar el resultado de la carrera el domingo.

"Creo que Ferrari está un paso por delante de todos por la velocidad que tienen, que también es extraña", dijo.

"Diez kilómetros de diferencia en una recta es mucho, especialmente en un reglamento en el que supuestamente todos tenemos la misma potencia y la misma carga aerodinámica. Así que han encontrado algo y lo están haciendo muy bien", indicó el argentino.

Horarios de las 24 Horas de Le Mans 2023

Horarios para las 24h de Le Mans 2023 Photo by: Bernardo Maldonado