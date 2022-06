Roberto González: Le Mans nos escogió esta vez a nosotros

Cargar reproductor de audio

Después de seis intentos la ansiada victoria llegó para el piloto mexicano Roberto González en las 24 Horas de Le Mans cuando se impuso en la edición 90 de la mítica competencia de resistencia a lado de sus compañeros del Jota #38, el portugués Antonio Felix da Costa y el británico Will Stevens.

La tripleta se había mostrado fuerte desde la clasificación en donde lograron el tercer puesto de la parrilla de salida en lo que sería su primera arrancada en Le Mans juntos luego de que Stevens ingresó al equipo en sustitución de Anthony Davidson, quien se retiró a finales de la temporada 2021 del FIA WEC (Campeonato Mundial de Resistencia).

En carrera, después de la primera ronda de paradas de pits tomaron la cima con Da Costa implantando un ritmo que lo llevó a dos minutos de ventaja sobre el Prema #9 manejado por el exFórmula 1 Robert Kubica. Con Stevens y González esa diferencia se acrecentó hasta los tres minutos sobre su más cercano perseguidor, ventaja que administraron hasta que la salida del único coche de seguridad propiciada por el #31 de WRT coincidió con una entrada a pits y el cierre del carril de boxes en el único infortunio que cortó su ritmo.

Al final, Stevens trajo a casa la primera victoria de clase de Jota desde 2017 por un margen de 2m21s por delante del Prema Oreca #9 de Robert Kubica, Louis Deletraz y Lorenzo Colombo, que también disfrutó de una carrera sin problemas.

“Como dicen, Le Mans acepta a los ganadores y hoy nos aceptó a nosotros. Hemos estado cerca en otras ocasiones, pero no se había dado. Ahora, después de seis intentos de mi parte estoy viviendo un sueño, aunque se veía una ventaja bastante cómoda, pero en Le Mans nada es cómodo”, expresó el mexicano en declaraciones para la cadena FOX Sports al finalizar la competencia.

En 2020, González había estado en la lucha de la victoria pero finalizó en podio luego de un intenso duelo ante United Autosport.

“Parecía que teníamos una ventaja bastante cómoda, pero en Le Mans nada es cómodo. Teníamos que ir cuidando el coche, las llantas y todo era muy estresante”.

#38 Jota Oreca 07 - Gibson LMP2 de Roberto González, Antonio Félix Da Costa, Will Stevens 1 / 21 Foto de: Paul Foster #38 Jota Oreca 07 - Gibson LMP2 de Roberto González, Antonio Félix Da Costa, Will Stevens 2 / 21 Foto de: Paul Foster #45 Algarve Pro Racing Oreca 07 - Gibson LMP2 de Steven Thomas, James Allen, Rene Binder, #38 Jota Oreca 07 - Gibson LMP2 de Roberto Gonzalez, Antonio Felix Da Costa, Will Stevens 3 / 21 Foto de: Rainier Ehrhardt #45 Algarve Pro Racing Oreca 07 - Gibson LMP2 de Steven Thomas, James Allen, Rene Binder, #38 Jota Oreca 07 - Gibson LMP2 de Roberto Gonzalez, Antonio Felix Da Costa, Will Stevens 4 / 21 Foto de: Rainier Ehrhardt #45 Algarve Pro Racing Oreca 07 - Gibson LMP2 de Steven Thomas, James Allen, Rene Binder, #38 Jota Oreca 07 - Gibson LMP2 de Roberto Gonzalez, Antonio Felix Da Costa, Will Stevens 5 / 21 Foto de: Rainier Ehrhardt #38 Jota Oreca 07 Gibson LMP2 de Roberto González, Antonio Félix da Costa, William Stevens 6 / 21 Foto de: JEP / Motorsport Images #38 Jota Oreca 07 Gibson LMP2 de Roberto González, Antonio Félix da Costa, William Stevens 7 / 21 Foto de: JEP / Motorsport Images #38 Jota Oreca 07 Gibson LMP2 de Roberto González, Antonio Félix da Costa, William Stevens 8 / 21 Foto de: JEP / Motorsport Images #38 Jota Oreca 07 Gibson LMP2 de Roberto González, Antonio Félix da Costa, William Stevens 9 / 21 Foto de: JEP / Motorsport Images #38 Jota Oreca 07 Gibson LMP2 de Roberto González, Antonio Félix da Costa, William Stevens 10 / 21 Foto de: JEP / Motorsport Images #38 Jota Oreca 07 - Gibson LMP2 de Roberto González, Antonio Félix Da Costa, Will Stevens 11 / 21 Foto de: Nick Dungan / Motorsport Images #38 Jota Oreca 07 - Gibson LMP2 de Roberto González, Antonio Félix Da Costa, Will Stevens 12 / 21 Foto de: Nick Dungan / Motorsport Images #38 Jota Oreca 07 - Gibson LMP2 de Roberto González, Antonio Félix Da Costa, Will Stevens 13 / 21 Foto de: Rainier Ehrhardt #38 Jota Oreca 07 - Gibson LMP2 de Roberto González, Antonio Félix Da Costa, Will Stevens 14 / 21 Foto de: Rainier Ehrhardt #38 Jota Oreca 07 - Gibson LMP2 de Roberto González, Antonio Félix Da Costa, Will Stevens 15 / 21 Foto de: Eric Le Galliot #38 Jota Oreca 07 - Gibson LMP2 de Roberto González, Antonio Félix Da Costa, #1 Richard Mille Racing Team Oreca 07 - Gibson LMP2 de Nyck de Vries 16 / 21 Foto de: Nikolaz Godet / Motorsport.com #38 Jota Oreca 07 - Gibson LMP2 de Roberto González, Antonio Félix Da Costa, Will Stevens 17 / 21 Foto de: Marc Fleury #38 Jota Oreca 07 - Gibson LMP2 de Roberto González, Antonio Félix da Costa, William Stevens 18 / 21 Foto de: JEP / Motorsport Images #38 Jota Oreca 07 - Gibson LMP2 de Roberto González, Antonio Félix da Costa, William Stevens 19 / 21 Foto de: JEP / Motorsport Images #38 Jota Oreca 07 - Gibson LMP2 de Roberto González, Antonio Félix da Costa, William Stevens 20 / 21 Foto de: JEP / Motorsport Images #38 Jota Oreca 07 - Gibson LMP2 de Roberto González, Antonio Félix da Costa, William Stevens 21 / 21 Foto de: JEP / Motorsport Images

“En toda la carrera tuvimos que mantener la diferencia contra el #9. Vuelta a vuelta nos iban diciendo cómo iban ellos. En mi último stint se trataba de cuidar las gomas y no tocar los pianos, de llevar el coche a la meta, es lo que me decían que era lo único que tenía que hacer. Siempre me tenían informado del #9”, finalizó el mexicano luego de su victoria en la categoría LMP2.