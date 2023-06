Toyota critica la "americanización" de Le Mans

En lugar de neutralizar la carrera con el uso de tres coches de seguridad, como ha sido el caso en la prueba reina del Campeonato del Mundo de Resistencia en los últimos años, esta temporada se ha introducido un nuevo procedimiento por el que todo el pelotón se situará detrás de un único coche de seguridad antes de cada reanudación.

Además, cualquier coche que esté detrás del líder de la clase en la cola del coche de seguridad podrá adelantarlo, completar una vuelta y volver a la parte trasera del pelotón, de forma similar al sistema utilizado en el Campeonato IMSA SportsCar de Estados Unidos.

Los coches también llevarán a cabo un procedimiento denominado "drop-back", que separará a los pilotos de LMP2 y GTE Am de los Hypercars que compiten por la clasificación general.

El director técnico de Toyota Gazoo Racing Europe, Pascal Vasselon, ya ha dejado claro su descontento con el nuevo sistema, afirmando que corre el riesgo de devaluar una victoria al convertir la carrera en "un poco de lotería".

En declaraciones a algunos medios de comunicación, entre ellos Motorsport.com, después de que el sistema se probara el domingo durante la jornada oficial de pruebas de Le Mans, Vasselon subrayó su postura y lamentó lo que considera la "americanización" del clásico francés de resistencia.

"La nueva regla del coche de seguridad no nos parece que corresponda al espíritu de Le Mans", declaró Vasselon. "Cuando recuerdas lo que hizo tan grande a Le Mans, es precisamente lo contrario de este tipo de artificios en los que, si no eres bueno en las paradas en boxes, si cometes un error de estrategia, no importa porque el coche de seguridad volverá a ponerlo todo en su sitio".

"Es bastante grave en términos de estado de ánimo: es un gran paso hacia la americanización de Le Mans y nuestra opinión es que Le Mans no debería americanizarse. Si lo hace, dejará de ser Le Mans".

Coche de seguridad Ejercicio Foto de: Paul Foster

Vasselon predice que las nuevas reglas reducirán el incentivo para que los equipos presionen durante toda la carrera, creando una situación similar a la Rolex 24 de la IMSA en Daytona - con el enfoque cambiando de construir una ventaja a simplemente permanecer en la vuelta de cabeza listo para un enfrentamiento en las etapas finales.

"En Daytona, tienes el espectáculo en las dos últimas horas, y el resto del tiempo los coches simplemente se las arreglan para mantenerse en la vuelta de cabeza y no hay carrera durante 22 horas", dijo el francés. "Vamos a dar un paso en esa dirección".

"En los últimos años, Le Mans ha sido un sprint de 24 horas, precisamente porque era posible, con los tres coches de seguridad, tener una cierta neutralidad sobre la carrera. Los coches que querían ganar no tenían respiro, pero ahora nos hemos alejado de eso".

"El impacto está en la gestión del riesgo. En cierto modo, ayudará a la fiabilidad, pero sobre todo reducirá el riesgo de accidentes".

A la pregunta de si cree que los demás equipos de Hypercar tienen opiniones similares sobre los cambios, Vasselon respondió: "Sé que hay otros equipos que tienen la misma postura que nosotros. Creo que hay algunos a los que no les desaniman las carreras al estilo americano".

"Nuestra opinión se expresa realmente en función del espíritu histórico de Le Mans. Después, está bien querer cambiar las cosas, el mundo evoluciona, pero para nosotros ésta no es una de las cosas que deben evolucionar".

"En cuanto a los principios fundamentales de lo que nos hace ganar o perder en Le Mans, no creemos que deban cambiar porque son valores intemporales".

Vasselon también reiteró su creencia de que el sistema anterior de tres trenes de coches de seguridad espaciados equitativamente alrededor de los 13,5 kilómetros del Circuito de la Sarthe ofrece el mejor compromiso entre no interferir indebidamente en la carrera y la seguridad.

Dijo que se podría considerar la posibilidad de aumentar a seis el número de convoyes de coches de seguridad para reducir el impacto de la separación de los coches, pero aceptó que un menor número de interrupciones en el tráfico podría dificultar a los comisarios la resolución de incidentes en algunos casos.

Información adicional de Basile Davoine