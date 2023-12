Verstappen: "Alonso sólo quiere volver a Le Mans si es conmigo"

Alonso, dos veces campeón del mundo de F1, compitió en carreras de resistencia durante sus dos años fuera de la F1, ganando las 24 Horas de Le Mans en dos ocasiones en 2018 y 2019 con el equipo Toyota, además de llevarse una corona del Campeonato Mundial de Resistencia.

El español no ha descartado volver a la clásica cita francesa de resistencia en el futuro, incluso mientras siga en activo en la F1.

"Puede que vaya. Hice el campeonato del mundo de resistencia y el campeonato del mundo de Fórmula 1. Pienso en ambos campeonatos, así que ¿por qué no hacer una sola carrera?".

Según Verstappen, Alonso le ha estado pinchando para embarcarse juntos en el proyecto, afirmando que Alonso sólo quiere volver si es con el neerlandés.

Hablando en el Honda Racing Thanks Day en Motegi el pasado fin de semana, Verstappen dijo: "Le Mans definitivamente me gustaría hacerlo".

"Ya he estado allí, cuando mi padre solía correr en Le Mans. El ambiente es increíble, hay tanta gente. Conducir de noche, al amanecer, creo que es genial".

"He hablado con Fernando sobre ello. Me dijo que sólo querría volver a hacer (Le Mans) conmigo. Así que pensé: '¡Vaya, sería genial!"

Foto de: JEP / Motorsport Images #8 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima y Fernando Alonso ganan las 24 Horas de Le Mans y la Supertemporada 2018 / 2019 del Campeonato del Mundo de Resistencia de la FIA

No es la primera vez que surge el tema de Verstappen formando equipo con Alonso en Le Mans. En declaraciones a Motorsport.com a finales del año pasado, Verstappen dijo: "Creo que Fernando nunca dejará de correr. Él es probablemente un poco diferente a mí en ese sentido con la edad, pero quién sabe. Tenemos que tener una buena oportunidad. Si Fernando va (a Le Mans), quiere luchar por la victoria en un coche competitivo. Y yo soy exactamente igual".

"Por eso no quiero apurar todo el proyecto, porque se están produciendo muchos cambios en la resistencia. Creo que es mejor esperar y ver qué está pasando exactamente ahora y ver cómo va a progresar, y luego tomar una decisión. No tengo prisa".

Pero a diferencia de Alonso, Verstappen dijo que no le gusta la idea de competir en Le Mans mientras compita en la F1, algo que se extenderá al menos hasta 2028, cuando expire su actual contrato con Red Bull.

"La verdad es que no. No creo que quiera hacerlo, porque quieres centrarte plenamente en una cosa", explicó. "Y cuando empiezas a combinar cosas y sólo puedes hacer una carrera, no estás realmente bien preparado".

Cuando se le preguntó si eso significaba que se acabaría el tiempo para correr junto a Alonso, respondió: "Si Fernando sigue corriendo, ¡estoy seguro de que será tan competitivo a los 50 como lo es ahora!".