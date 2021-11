El puertorriqueño ganador de las World Finals, apunta a Daytona y Le Mans

Gómez, piloto de Change Racing, venció en la carrera más importante de su vida, añadiendo el titulo mundial a La Corona conquistada en el campeonato norteamericano en 2020 en el circuito Marco Simoncelli, en la localidad italiana de Misano. Esta temporada, Gómez subió a la categoría ProAm en el campeonato local con el icónico Huracán, terminando segundo en ese campeonato antes de saborear la gloria en las finales mundiales de este domingo.

Gómez comenzó la final en la tercera plaza y sobrevivió a una salvaje primera curva, donde dos coches le golpearon “literalmente por cada lado”, para apuntarse la victoria más importante de su carrera.

"La semana pasada ha sido una de las más intensas y más gratificantes de mi vida”, dijo Gómez. "Fuimos capaces de asegurarnos la segunda plaza en la categoría ProAm del campeonato norteamericano. Mi foco estaba puesto ahí, pero tuvimos que afrontar muchos problemas en el coche. Tuvimos un fallo en los frenos, problemas con el ABS y también en el radiador, ¡así que el equipo tuvo mucho trabajo!".

"Tengo que expresar mi reconocimiento a Change Racing, han estado excepcionales durante todo el fin de semana, pero luego había que centrarse en la final mundial y me puse como objetivo ser campeón del mundo y ofrecer el título a Puerto Rico, quería realmente poner a Puerto Rico en el mapa del automovilismo mundial”.

Victor Gomez IV, Change Racing

Gómez es natural de la isla caribeña, un territorio que pertenece a EEUU, situado a unos 1.500 kilómetros al sudeste de Florida y donde viven aproximadamente tres millones de personas.

"Acabo de llegar de Italia", añadió, "y es un sentimiento genial poder ofrecérselo a la gente de Puerto Rico. La gente ama el automovilismo aquí, pero necesitamos situarnos mejor en el mundo de las competiciones en circuitos. Es un sentimiento especial".

Gómez creció rodeado de coches ya que su familia posee un negoció de venta de automóviles que se ha convertido en el más grande de la isla, representando muchas marcas de prestigio.

"La familia Gómez ha estado en el negocio de la automoción desde 1949", comentó. "Nuestro negocio, Gómez Hermanos, es la compañía automovilística más antigua y con más experiencia aquí y ahora somos representantes de nueve marcas entre las que están Lamborghini, Ferrari, Porsche, Jaguar, Land Rover, Audi o Maserati. Mi amor por los coches comenzó desde muy pequeño, yo suelo decir que fui criado en nuestros concesionarios".

Su carrera deportiva, sin embargo, no comenzó de niño. "Empecé relativamente tarde", comenta, "cuando tenía 17 años mi padre me llevó una carrera de F1 por mi cumpleaños y en el mismo evento se celebraba la Ferrari Challenge y cuando los vi, mis ojos comenzaron a brillar y supe que eso era lo que quería hacer. Un mes más tarde hice una prueba en Palm Beach y tras otro mes, más o menos, hice mi primera carrera en Daytona, ¡llegando a más de 300 km/h en los peraltes!".

Victor Gomez IV

"Luego me fui a la Porsche Supercup, que fue realmente mi escuela. Tengo mucho que agradecerles, me enseñaron muchas cosas y me abrieron muchas puertas. Gané la beca Hurley Haywood en 2017 y tuve que competir con con un montón de jóvenes y talentosos pilotos. En 2018 gané la categoría Gold, un momento que fue muy especial, y luego trabajé hasta llegar al podio de la categoría Platinum.

"Después llegamos al Lamborghini Super Trofeo ganando la clase Am el pasado año y ahora la final mundial".

Tras ese importante éxito, Gómez sólo piensa en el siguiente paso en su carrera. "Es una buena pregunta", contesta sonriendo cuando le preguntan acerca de sus proyectos inmediatos. "Ahora mismo estoy tratando de digerir el campeonato mundial, pero me gustaría meterme en el mundo de la resistencia. Es lo que tengo en mente, hacer IMSa o el WEC, las European Le Mans Series… es lo que tengo en el radar".

"Mi objetivo a corto plazo es correr en las 24 Horas de Daytona y mi sueño es ganar algún día las 24 Horas de Le Mans. Es lo que tengo en la mente, es mi sueño", terminó diciendo el flamante nuevo campeón de la final mundial del Lamborghini Super Trofeo.