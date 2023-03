Acosta arranca con victoria en Portimao el 2023 de Moto2

Cargar reproductor de audio

Pedro Acosta arrancó la temporada 2023 de Moto2 con victoria. El murciano venció después de una carrera más que sólida en la que lideró casi todas las vueltas, para en los últimos giros superar a Arón Canet en la pelea por el triunfo. Por detrás, Tony Arbolino completó el podio.

Antes de que arrancara la carrera hubo unanimidad en los neumáticos: todos los pilotos optaron por la goma dura en el tren delantero y por la blanda en la parte trasera a raíz de los datos recopilados durante los entrenamientos del fin de semana.

En la salida Arón Canet logró tomar la delantera por delante de Filip Salac, que por su parte tuvo que pelear por aguantar el primer envite que le lanzó Pedro Acosta. Detrás se posicionaron Vietti, a falta de la doble Long Lap Penalty que tenía que cumplir del pasado Gran Premio de Valencia, Albert Arenas y Jeremy Alcoba.

No tardaría en llegar el ataque certero de Pedro Acosta. El piloto murciano voló en la segunda vuelta de la carrera, adelantó primero a Salac y luego a Canet y pasó a liderar la carrera, marcando además el giro más rápido y dejándolo en 43.1. El de Mazarrón empezó a estirar el grupo, mientras que por detrás Salac comenzó a sufrir y le superaron Vietti y Manu González, cuadrando un gran inicio de carrera.

Posteriormente, comenzaron a aplicarse las primeras sanciones. Vietti cumplió con su primera Long Lap Penalty y se abrió un hueco: Acosta y Canet se quedaron solos en cabeza y abriendo hueco sobre un grupo con González, Arenas, Salac, Arbolino y Alcoba, que pasaron a luchar por el podio. Además, a Alonso López le cayó una Long Lap Penalty por tocar a Bendsneyder, que acabó en el suelo, y también una doble al español Borja Gómez por saltarse la salida.

Acosta y Canet se mantuvieron delante y lograron abrir un hueco de segundo y medio sobre el grupo trasero, donde a 13 vueltas del final Tony Arbolino pasó al ataque y adelantó a Manu González para colocarse tercero. El italiano intentó cerrar el grupo con los dos pilotos españoles de delante, aunque pasados 3 giros la diferencia se mantuvo en torno al segundo y medio. Tanto él como González sí consiguieron casi un segundo sobre Salac y Arenas, aunque a Albert le terminó por alcanzar Dixon.

Así, se llegó a los últimos giros. Acosta y Canet mantuvieron su ventaja sobre Arbolino, hasta que aumentaron el ritmo a 4 vueltas del final para centrarse ya en su lucha por la victoria. El italiano tenía ya 2 segundos y medio sobre sus perseguidores, así que tenía el podio asegurado.

Por delante parecía que iba a haber batalla... Pero no fue tal. Acosta no solo no bajó el ritmo sino que subió el nivel en las 3 últimas vueltas y doblegó a un Canet que no fue capaz de seguirle como en el resto de la carrera. El murciano del Red Bull KTM Ajo venció tras liderar casi toda la carrera por más de un segundo al valenciano, mientras que Arbolino cerró el podio.

Por detrás, Filip Salac, Manu González, Jake Dixon, Sam Lowes, Albert Arenas, Somkiat Chantra y Jeremy Alcoba, que perdió una posición por exceder los límites de la pista, completaron el Top 10.

