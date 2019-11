Alex Márquez: "He tenido gente que me ha hecho creer que era posible"

Las comparativas para cualquier piloto con Marc Márquez son odiosas. Eso es lo que ha tenido que soportar Alex Márquez desde bien pequeño. Aún así, ha sabido aislarse y hacer su propio carrera al margen de su hermano. Con 23 años, ya es bicampeón del mundo tras ganar el título de Moto3 en 2014 y ahora el de Moto2.

El de Cervera tuvo un aprendizaje lento pero constante a la categoría intermedia y ya en 2017 peleó con su compañero Franco Morbidelli por el título. Tras un complicado 2018 en el que no ganó ninguna carrera, esta temporada ha demostrado ser el hombre más fuerte ganando más que nadie y regulando cuando tocaba sacar la calculadora.

"He tenido gente a mi alrededor que me ha hecho creer que esto era posible", explicó Márquez a DAZN de España tras la carrera. "En 2015 y 2016 me caía y no entendía nada, cuesta creer. Aquí se vive del presente. Cuando las cosas van mal la gente no se acuerda, este deporte es así. Quiero agradecer al equipo el trabajo todos estos años aguantándome cuando las cosas iban mal. Palmarés completo. Estoy contento".

El menor de los Márquez dependía de sí mismo para ser campeón y no dejó pasar la oportunidad, acabando segundo tras Brad Binder.

"El equipo me ha dicho que disfrutase y siguiese mi instinto. He ido al límite. Carrera durísima. He estado en el suelo muchas veces, pero hoy valía la pena arriesgar. Rezaba para que Luthi viniera un poco lejos, y manejar un pelín, pero estaba ahí. Hemos tirado muy fuerte hasta el final. Lo celebraremos por todo lo alto", comenta.

A pesar de proclamarse campeón, el #73 no dará el salto a MotoGP en 2020.

"Cuando tomé la decisión estaba convencido y ahora aún más", afirma.

El catalán intentará revalidar el título la próxima temporada, pero no cambiará su dorsal habitual por el de campeón.

"El #1 es para la categoría reina. Moto2 es la clase intermedia, así que no hay campeón", cerró.

