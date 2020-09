Festejo de Marini en Misano con Moto2

Marini tuvo que sudar una victoria que parecía clara a menos de 10 vueltas para el final. Los dos pilotos del Sky apenas habían tenido oposición hasta ese momento, en un circuito donde entrenan regularmente con la Academia de Rossi.

La carrera se empezó a decidir prácticamente al apagarse el semáforo. Con el poleman Sam Lowes saliendo último desde el pitlane y sin Remy Gardner, que se clasificó segundo pero se lesionó en el warm up, Marini cogió el liderato en la salida

El hermano de Rossi lo conservó sin titubeos durante 15 vueltas, hasta que cometió un error y perdió un segundo, momento que aprovechó su compañero Marco Bezzecchi para adelantarle.

Enea Bastianini había salido mejor que Bezzecchi y se puso segundo, pero antes del primer paso por meta ya había dado cuenta del piloto del Italtrans.

A partir de ahí los dos Sky se escaparon. Marini se iba décima a décima de Bezzecchi. Bastianini no podía seguir el ritmo de ambos y antes del ecuador protagonizó una salvada en la curva 8 que parecía que le iba a hacer tirar la toalla y conformarse con la tercera plaza.

A ocho para el final llegó el error de Marini en la curva 14 al irse largo. Bezzecchi cogía el liderato y los dos Sky entraban en una pelea que se prolongó hasta que quedaban cuatro vueltas. Ahí Marini cambió el ritmo y se escapó definitivamente para cruzar la línea de meta con casi ocho décimas de margen.

Bezzecchi vio cómo se le echaba encima Bastianini en la última vuelta y acabó cerrando todos los huecos para conservar la segunda plaza por menos de una décima.

"Es increíble. Creo que es mi mejor carrera. No he ido tan rápido como esperaba porque las condiciones cambiaron, pero he tratado de gestionar la distancia con Bezzecchi hasta que me entró el punto muerto en la curva 14 y empezamos a pelear. Después, cuando me puse delante apreté a tope porque tenía algo más. Hemos hecho un gran trabajo de equipo y vamos a disfrutar de esta victoria, pero centrados en la próxima carrera, porque que siempre que hay doblete en un circuito parece que me cuesta sacar algo mas en la segunda", explicaba Marini,

Xavi Vierge acabó cuarto en tierra de nadie, por delante de Augusto Fernández, mientras que su compañero Lowes remontó hasta una meritoria octava plaza tras Thomas Luthi y Fabio Di Giannantonio. Arón Canet y Joe Roberts completaron el top 10.

Marini aprovecha la ausencia de Jorge Martín para escaparse en el campeonato. Ahora saca 17 puntos al segundo, Bastianini, con Bezzecchi tercero a 27. El español se queda cuarto, a 33.

Resultados de la carrera: