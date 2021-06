Foggia le gana a Sergio García en Moto3

El piloto del Leopard Honda consiguió su segundo triunfo este año partiendo desde la tercera plaza de la parrilla. Foggia trató de llevar el peso de una rapidísma carrera y lideró la mayoría de las vueltas. En la parte final tiró muy fuerte y solo Sergio García Dols y Romano Fenati fueron capaces seguir su rueda en la última. El ritmo del italiano impidió que ninguno de sus dos rivales pudiera incomodarle ni meterle la moto y logró la 30ª victoria para el equipo de Christian Lundberg.

No había arrancado la carrera y 11 pilotos ya había que arrastraban sanciones. Además, Pedro Acosta estaba de vuelta en la 18ª plaza de la parrilla tras perderse la clasificación y Tatsuki Suzuki en la 12ª después de no tomar parte en el warm up por culpa de un falso positivo por COVID-19.

Uno de los sancionados, Romano Fenati, salía mejor que nadie y se ponía líder al llegar a la primera curva. El de Roma, Foggia, tenía que cumplir dos long lap penalties y lo hizo en las cuatro primeras vueltas. Quedaban 18 y el de Ascoli, Fenati, se reincorporó 14º, justo por detrás de Acosta, que iba ganando plazas giro a giro.

Por delante, Dennis Foggia y Sergio García Dols se alternaron en el liderato, mientras Fenati era el más rápido en pista. El grupo de cabeza se quedó en nueve unidades después de las caídas tras un toque de Niccolò Antonelli y Andrea Migno al cumplirse el primer tercio de la carrera, con Acosta cerrándolo.

En la vuelta 13, Fenati ya era segundo, a rueda de Foggia. El del Leopard puso un ritmo muy alto y a falta de cuatro abrió un hueco junto a Sergio García, Darryn Binder y Fenati. Los cuatro se enzarzaron en una pelea por el liderato que permitió a Acosta darles caza junto a Suzuki y John McPhee.

A tres vueltas para el final el grupo era de siete pilotos y siguió encabezándolo Foggia, con Sergio García muy atento. El de Roma apretó y junto al de corredor de Gas Gas y Fenati entraron en la última vuelta con unos metros. Acosta cedió y el podio fue cosa de esos tres.

Ni el del equipo de Aspar ni el Max Biaggi pudieron incomodar a Foggia, que entró en meta con el español y su compatriota pegados a la rueda. Binder finalizó cuarto, pero fue castigado con medio segundo por pisar el verde en la última vuelta y cayó hasta la séptima plaza.

Acosta heredaba la cuarta posición y sigue líder destacado del campeonato con 48 puntos sobre Sergio García. Por detrás acabaron Tatsuki Suzuki (quinto) y John McPhee (sexto).

Resultados de la carrera del GP de Holanda 2021 de Moto3

