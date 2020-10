Masià da a Honda su victoria 800

Masià ya se convirtió en este circuito hace una semana en el vencedor número 100 diferente de Honda y este domingo le dio a la marca de Tokio su victoria número 800 en toda la historia del Mundial.

El piloto del Leopard casi calcó la estrategia de hace siete días y aprovechó su mayor velocidad punta para pasar por rebufo a Albert Arenas en la recta de atrás en la última vuelta y entrar primero en meta. El catalán también fue superado por Ayumu Sasaki y Kaito Toba y se tuvo que conformar con la cuarta plaza.

"Me siento muy contento, es increíble. Esta victoria consecutiva me hace muy feliz. Después de la última victoria sentí más presión porque estaba más cerca que nunca en el campeonato. He tratado de mantener calma y trabajar con el equipo. He seguido confiando. Hoy me costó porque el ritmo fue muy rápido. Parecía que me costaba con las KTM, pero repetí la estrategia de la semana pasada. Me costaba más en la recta, las KTM aceleraban mejor. Estamos más cerca y ya veremos qué depara la temporada", dijo Masià.

Arenas llevó el peso de la carrera y lideró la mayoría de los pasos por meta por delante de un numeroso pelotón que llegó con 18 pilotos pegados a la última vuelta, que el catalán encaró en cabeza pero no pudo resistir.

No obstante, el piloto de Aspar es más líder y ahora saca 19 puntos a Ai Ogura, que solo pudo ser noveno. Celestino Vietti entró justo por detrás de Arenas y se queda a 20 en la tabla. Masià se mete de lleno en la lucha por el título al situarse a 24 cuando quedan 75 en juego,

El top 10 lo completaron John McPhee (sexto), Deniz Oncu (séptimo), Darryn Binder (octavo), Ogura (noveno) y Tony Arbolino (décimo).

El hispano-argentino Gabriel Rodrigo, en tanto, finalizó la carrera en la 14° posición.

Resultados de la carrera del Gran Premio de Teruel 2020 de Moto3

Así queda la clasificación de Moto3

Fotos del Gran Premio de Teruel 2020 de Moto3