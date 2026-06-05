Piloto de Moto3 descalificado por seis carreras ante "indicios de manipulación del motor"

Adrián Fernández, piloto de Leopard Racing, ha sido excluido de las seis primeras carreras de la temporada 2026 de Moto3 después de que dos de sus motores mostraran “signos de manipulación”.

En dos informes separados el viernes por la tarde, antes del Gran Premio de Hungría, los comisarios señalaron que los dos motores Honda pertenecientes a la moto de Fernandez habían sido “abiertos sin autorización”.

En el caso del motor #810, que fue retirado de uso después de la cuarta ronda en Jerez, el director técnico señaló que los “sellos de alambre no eran consistentes con el procedimiento estándar de cableado”.

Además, la FIM encontró que el motor #811 - usado en Le Mans y Barcelona - “tenía sellos de seguridad manipulados y evidencia de desmontaje y reensamblaje no autorizados”.

Las anomalías fueron descubiertas por primera vez por el fabricante de motores Honda durante comprobaciones rutinarias.

Por lo tanto, los comisarios concluyeron que el equipo Leopard estaba infringiendo el Artículo 2.6.3.3 del reglamento, que trata sobre la durabilidad del motor de la categoría, y el Artículo 3.3.2.2, que se refiere a “cualquier acto corrupto o fraudulento, o cualquier acción perjudicial para los intereses de las reuniones o del deporte, llevada a cabo por una persona o un grupo de personas durante un evento”.

Con esta resolución, el piloto español - hermano del ganador de una carrera de MotoGP Raul Fernandez - ha sido descalificado de las seis primeras carreras, desde Tailandia hasta Catalunya. Sin embargo, su resultado de cuarto lugar en el Gran Premio de Italia de la semana pasada sigue vigente.

Durante las seis primeras carreras, Fernandez logró dos podios - un segundo puesto tanto en Jerez como en Le Mans. Sin embargo, la serie de descalificaciones lo deja 19º en la clasificación, con solo 13 puntos en su casillero de Mugello.

La decisión del viernes también tendrá más consecuencias para la temporada de Fernandez. Debido a la manipulación de los sellos, ambos motores serán tratados como reconstruidos y esencialmente contarán el doble dentro de la asignación de Fernandez para la temporada.

Además, se consideró que la unidad #811 no era apta para seguir utilizándose “debido a que múltiples piezas se encontraban en una condición no apta para la competición tras un reensamblaje evidente, y ha sido retirada de la asignación del piloto por motivos de seguridad.”

A los pilotos de Moto3 solo se les permiten seis motores durante toda la temporada.

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Veredicto completo de los comisarios sobre el motor #810

El Director Técnico determinó, basándose en la inspección física, las pruebas del fabricante y el examen de los sellos del motor, que la integridad del sistema de sellado aprobado había sido comprometida y que el motor había sido abierto sin autorización. De conformidad con el Art. 2.6.3.3.13(c), un motor con sellos de seguridad dañados, manipulados o ausentes se considera reconstruido y debe ser tratado como un motor nuevo en la asignación del piloto. En el caso del motor A810, el motor ya había completado una vida útil y había sido retirado de la asignación del piloto bajo el procedimiento normal de fin de vida útil.

Sin embargo, el hallazgo posterior de que los sellos de seguridad habían sido manipulados y que el motor había sido abierto sin autorización exige que ese motor sea tratado como un motor reconstruido y, por lo tanto, como un motor adicional dentro de la asignación del piloto. En consecuencia, el motor A810 cuenta como un motor utilizado durante su vida útil original y un motor adicional en virtud de la reconstrucción considerada según el Art. 2.6.3.3.13(c).

En consecuencia, el motor A810 ha sido utilizado como un motor asignado y, tras constatarse que el sistema aprobado de sellado de seguridad fue comprometido, se considera en virtud del Art. 2.6.3.3.13(c) que es un motor reconstruido del MOTOGP™ WORLD CHAMPIONSHIP 2026 y, por lo tanto, se trata como un motor nuevo en la asignación del piloto. La asignación de motores del piloto ha sido ajustada en consecuencia

La decisión del Director Técnico se basó únicamente en el hecho establecido de que la integridad del sistema de sellado aprobado fue comprometida y de que los motores fueron abiertos sin autorización.

El Panel de Comisarios de MotoGP de la FIM está de acuerdo con la aplicación del Reglamento Técnico tal como la determinó el Director Técnico y con las consecuencias resultantes en la asignación prescritas por el Art. 2.6.3.3.13(c). El Artículo 2.4.5.3 (3) Presentación de una motocicleta (en el Control Técnico) se considerará una declaración implícita de conformidad con el reglamento técnico. La responsabilidad de la preparación de la motocicleta para cumplir con todas las normas técnicas y de seguridad recae en el equipo.

El Panel de Comisarios de MotoGP de la FIM considera que la interferencia no autorizada con el sistema aprobado de sellado técnico constituye una acción perjudicial para los intereses de las reuniones o del deporte en el sentido del Artículo 3.3.2.2.

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Veredicto completo de los comisarios sobre el motor #811

El Director Técnico determinó, basándose en la inspección física, las pruebas del fabricante y el examen de los sellos del motor, que la integridad del sistema de sellado aprobado había sido comprometida y que el motor había sido abierto sin autorización. De conformidad con el Art. 2.6.3.3.13(c), un motor con sellos de seguridad dañados, manipulados o ausentes se considera reconstruido y debe ser tratado como un motor nuevo en la asignación del piloto.

En el caso del motor A811, se encontró que el motor tenía sellos de seguridad manipulados y evidencia de desmontaje y reensamblaje no autorizados. De conformidad con el Art. 2.6.3.3.13(c), ese motor también se considera reconstruido y, por lo tanto, constituye un motor adicional dentro de la asignación del piloto. Además, sobre la base de las conclusiones del fabricante y comunicadas al Director Técnico, el motor del MOTOGP™ WORLD CHAMPIONSHIP 2026 no es apto para seguir utilizándose debido a que múltiples piezas se encuentran en una condición no apta para la competición tras un reensamblaje evidente, y ha sido retirado de la asignación del piloto por motivos de seguridad.

En consecuencia, el motor A811 ha sido utilizado como un motor asignado y, tras constatarse que el sistema aprobado de sellado de seguridad fue comprometido, se considera en virtud del Art. 2.6.3.3.13(c) que es un motor reconstruido y, por lo tanto, se trata como un motor nuevo en la asignación del piloto. La asignación de motores del piloto ha sido ajustada en consecuencia

La decisión del Director Técnico se basó únicamente en el hecho establecido de que la integridad del sistema de sellado aprobado fue comprometida y de que los motores fueron abiertos sin autorización. El Panel de Comisarios de MotoGP de la FIM está de acuerdo con la aplicación del Reglamento Técnico tal como la determinó el Director Técnico y con las consecuencias resultantes en la asignación prescritas por el Art. 2.6.3.3.13(c).

El Artículo 2.4.5.3 (3) Presentación de una motocicleta (en el Control Técnico) se considerará una declaración implícita de conformidad con el reglamento técnico. La responsabilidad de la preparación de la motocicleta para cumplir con todas las normas técnicas y de seguridad recae en el equipo.

El Panel de Comisarios de MotoGP de la FIM considera que la interferencia no autorizada con el sistema aprobado de sellado técnico constituye una acción perjudicial para los intereses de las reuniones o del deporte en el sentido del Artículo 3.3.2.2