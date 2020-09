08:54 "Ha sido increíble el trabajo de este fin de semana, nos hemos preparado muy bien, Pecco ha ido muy rápido, he intentado guardar gomas para el final de la carrera y le estaba atrapando, pero cuando se ha caído me he calmado, tratando de no cometer errores. La mentalidad ha sido mejor que la semana pasada, quiero darle las gracias a todos los que me han apoyado desde casa, sabemos que hay momentos duros en el equipo, pero ahora hay que trabajar y presionar al máximo porque tenemos mucho potencial", ha dicho Maverick Viñales tras su victoria