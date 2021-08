09:35 "No me lo puedo creer, creo que no lo creo, estoy emocionado, he sido capaz de rodar un ritmo muy constante, Joan Mir ha sido impresionante pero al final traté de frenar un poco más fuerte para coger ventaja, al final se me pasaron muchas cosas por la cabeza por todo lo que he sufrido y me ha costado acabar, muchas gracias a la familia, damos un paso más en el objetivo de ser campeones un dia, espero mantener la línea el próximo fin de semana, trataré de volver a ganar", dice Jorge Martín, el ganador de la carrera