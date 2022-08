Así vivimos el Gran Premio de Austria de MotoGP

15:56 "Ha sido una de mis mejores carreras, pero es dificil competir así, empujando al límite de la caída, estoy haciendo una clasificación en cada vuelta, muchas aceleraciones, pero he podido hacer una buena salida y no unas buenas primeras vueltas, he sido capaz de remontar luego, pero no he llegado a tiempo para luchar por la victoria. Perdemos demasiado en las rectas y las aceleraciones" , ha dicho Quartararo, segundo clasificado