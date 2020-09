09:53 "No ha sido falta de grip, tenía la goma totalmente destruida al final, sabemos que Suzuki va muy bien al final pero lo importante era conseguir la victoria. No salí bien pero pude recuperar y adelantar limpiamente, cuando puedo adelantar en la recta puedo luchar por la victoria. He sufrido mucho el último mes, no subía al podio desde Jerez y no ha sido fácil, quiero dar las gracias a mi familia y a los que me han apoyado en este mal momento", ha dicho un feliz Quartararo