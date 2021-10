09:05 "Estoy contento, por la mañana iba rápido en agua, pero luego no me he encontrado bien, me faltaba algo con la goma trasera. Creo que hacer una tanda más pasando por la Q1 me ha ido bien, he mejorado mucho y en la Q2 he dado un paso adelante importante, aunque con la segunda goma no me ha ido bien, pero al final el tiempo de mi primera tanda me ha valido para hacer la pole. Muy contento de salir en pole delante de los fans italianos", dice Bagnaia, primer piloto de Ducati desde Casey Stoner que logra cuatro poles seguidas, la quinta del año para él