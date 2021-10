16:03 "Hemos mejorado mucho del FP3 al FP4, no me gustaba como iban las cosas, la moto funcionaba sobre los baches pero iba mal el resto de la pista, en el FP4 hemos puesto la moto como en Misano y ha ido mucho mejor, en el primer intento ha ido bien pero he visto que tenía margen para mejorar y he salido al segundo con todo, frenando súper fuerte. Gracias a Miller también que en el FP4 he visto como hacía el sector 1 y me ha ayudado mucho a mejorar", ha dicho el poleman Pecco Bagnaia