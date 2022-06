Así vivimos la clasificación del GP de Alemania de MotoGP

16:25 "El ritmo de Pecco y Fabio es muy fuerte, a mi me falta un poquito, espero encontrar algo en el warm up, con muchas vueltas me cuesta controlar y llevar la moto a dentro de la curva, espero tener mejor feeling mañana, hemos tenido potencial para una vuelta, pero nos falta un poco para la carrera", ha admitido Zarco