09:03 "El 46.3 de Pecco era inalcanzable para mi hoy, pero esperaba un poco más. En la primera tanda siempre guardo un poco, pero en la segunda salida me he salido un poco, he ensuciado las ruedas y ya no me sentía cómodo, venía rápido pero no pude mejorar. El ritmo no es malo y salgo quinto, así que creo que podemos hacer una buena carrera", ha dicho Jorge Martín, primer independiente en parrilla