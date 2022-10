Así vivimos la clasificación del Gran Premio de Australia

07:02 "Sin la rueda de Pecco no hubiera estado en primera línea. Hemos trabajado el fin de semana, el viernes para el futuro y este sábado para la carrera. Las Ducati van muy rápido, he sido hábil y me he podido colocar bien, me ha dado el tiempo, no te voy a engañar, pero estoy contento por cómo ha ido el fin de semana", ha explicado Marc Márquez