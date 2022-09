Así fue la clasificación del Gran Premio de Japón de MotoGP

10:59 "La última pole fue aquí hace tres años, ha sido muy largo. Tenía que aprovecharlo, me encuentro cómodo en agua, me falta fuerza en seco, pero en mojado puedo pilotar como quería, lo he aprovechado. Quiero agradece a toda la gente que me ha ayudado, se que es en agua, pero se tiene que celebrar todo, mañana será en seco y veremos que pasa, pero hay que buscar alicientes para seguir adelante", ha dicho Marc Márquez