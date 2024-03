Así vivimos la carrera principal del GP de Portugal 2024

17:05 Jorge Martín, gran ganador del día y líder del Mundial: "Hoy no he tenido ningún problema con la moto, me sentía muy bien con el neumático medio, sabia que podía hacer, quería ponerme delante y gestionar, he ido mejorando y tenia muy cerca a Mack y Enea, vi un momento en el que podía generar 7 décimas de distancia y a partir de ahí saque el martillo, demostrando vuelta a vuelta el ritmo para llegar al final. Es fantástico volver a ganar después de la temporada pasada, porque me siento competitivo y demuestro que puedo volver a ganar"