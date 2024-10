Lo que ha dicho Márquez tras visitar Dirección de Carrera por su cancelación de la pole: "He ido a preguntar el por qué no se ha cancelado la vuelta al instante, que es lo normal en este campeonato, pero se ve que ha habido un fallo electrónico. He tocado el verde, pero en el momento, encima de la moto, yo no lo sé, porque es muy al límite. Evidentemente, luego se ve en las imágenes que toco verde, pero lo tienen que confirmar al momento. No es una penalización de poner tras cinco minutos. Era un tiempazo, por eso me da más rabia".