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MOTOGP EN VIVO: la carrera del GP de los Países Bajos

Clasificación en directo

Resumen

Texto en vivo

Este Livetext se traduce automáticamente desde otra edición. Es posible que se produzcan algunos errores de traducción. Leer en el idioma original.

Es hora del himno nacional neerlandés en Assen. La salida de la carrera está ahora a menos de 10 minutos

Solo nueve puntos separan a Marco Bezzecchi y Jorge Martin en lo más alto de la clasificación. La ventaja de Bezzecchi se redujo considerablemente en el GP de la República Checa después de que el italiano fuera sancionado sin disputar la carrera del domingo pasado en Brno por golpear a un comisario

Aunque la batalla Ducati vs Aprilia será el gran tema de hoy, también será interesante ver cómo se compara el equipo oficial de Noale con su satélite Trackhouse. En la sprint, Raul Fernandez lideró un memorable 1-2 para Trackhouse, mientras que el equipo oficial Aprilia no logró meter ni una sola moto en el podio

Como señalamos antes, Fermin Aldeguer no tomará parte en el GP de Países Bajos. El piloto de Gresini espera volver después del verano tras fracturarse una vértebra durante una caída en los entrenamientos del viernes en Assen.

Sin embargo, todavía hay 22 pilotos en la parrilla de hoy, con Augusto Fernandez haciendo una aparición como wildcard con Yamaha

Parrilla de salida

Como hemos mencionado, las cuatro Aprilia saldrán en carrera desde la parte delantera de la parrilla. Francesco Bagnaia, ganador del GP de Países Bajos de 2022 a 2024, liderará el ataque de Ducati desde la cuarta posición

Grid

All Stats
 
Cla Rider # Bike Time km/h
1 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia

1'30.812

 180.055
2 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia

+0.011

1'30.823

 180.033
3 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia

+0.033

1'30.845

 179.990
4 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia

+0.103

1'30.915

 179.851
5 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati

+0.118

1'30.930

 179.821
6 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati

+0.143

1'30.955

 179.772
7 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati

+0.319

1'31.131

 179.425
8 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM

+0.412

1'31.224

 179.242
9 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha

+0.504

1'31.316

 179.061
10 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda

+0.692

1'31.504

 178.693
11 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM

+0.792

1'31.604

 178.498
12 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati

+0.889

1'31.701

 178.309
13 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda

+0.906

1'31.718

 178.276
14 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM

+1.110

1'31.922

 177.881
15 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha

+1.273

1'32.085

 177.566
16 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati

+0.614

1'31.426

 178.846
17 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda

+1.350

1'32.162

 177.418
18 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha

+1.555

1'32.367

 177.024
19 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM

+1.978

1'32.790

 176.217
20 Spain A. Fernandez Yamaha Factory Racing 47 Yamaha

+2.075

1'32.887

 176.033
21 United Kingdom C. Crutchlow Team LCR 35 Honda

+2.166

1'32.978

 175.860
22 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha

+2.313

1'33.125

 175.583
View full results

 

 

Los pilotos salen del pitlane para la vuelta de reconocimiento. La carrera debe comenzar en unos 25 minutos.

Ducati ha ganado cuatro de los últimos seis grandes premios, pero Aprilia se ha mantenido invicta en todas las sesiones hasta ahora este fin de semana en Assen.

¿Puede Aprilia convertir un histórico 1-2-3-4 en la clasificación en una victoria? Esa es la pregunta que todos se hacen en el paddock después de que la marca de Noale dejara escapar puntos valiosos en las últimas carreras

Hola y bienvenidos a la cobertura en directo de Motorsport.com y Autosport del GP de Países Bajos en Assen.

Por: Rachit Thukral

Publicado: