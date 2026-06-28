MOTOGP EN VIVO: la carrera del GP de los Países Bajos
Comentarios en directo, minuto a minuto, del Gran Premio de la República Checa, en el que MotoGP visita el Circuito TT de Assen
Clasificación en directo
Resumen
Texto en vivo
Es hora del himno nacional neerlandés en Assen. La salida de la carrera está ahora a menos de 10 minutos
Solo nueve puntos separan a Marco Bezzecchi y Jorge Martin en lo más alto de la clasificación. La ventaja de Bezzecchi se redujo considerablemente en el GP de la República Checa después de que el italiano fuera sancionado sin disputar la carrera del domingo pasado en Brno por golpear a un comisario
Aunque la batalla Ducati vs Aprilia será el gran tema de hoy, también será interesante ver cómo se compara el equipo oficial de Noale con su satélite Trackhouse. En la sprint, Raul Fernandez lideró un memorable 1-2 para Trackhouse, mientras que el equipo oficial Aprilia no logró meter ni una sola moto en el podio
Como señalamos antes, Fermin Aldeguer no tomará parte en el GP de Países Bajos. El piloto de Gresini espera volver después del verano tras fracturarse una vértebra durante una caída en los entrenamientos del viernes en Assen.
Sin embargo, todavía hay 22 pilotos en la parrilla de hoy, con Augusto Fernandez haciendo una aparición como wildcard con Yamaha
Parrilla de salida
Como hemos mencionado, las cuatro Aprilia saldrán en carrera desde la parte delantera de la parrilla. Francesco Bagnaia, ganador del GP de Países Bajos de 2022 a 2024, liderará el ataque de Ducati desde la cuarta posición
Grid
|Cla
|Rider
|#
|Bike
|Time
|km/h
|1
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|
1'30.812
|180.055
|2
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|
+0.011
1'30.823
|180.033
|3
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|
+0.033
1'30.845
|179.990
|4
|R. Fernández Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|
+0.103
1'30.915
|179.851
|5
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|
+0.118
1'30.930
|179.821
|6
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|
+0.143
1'30.955
|179.772
|7
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|
+0.319
1'31.131
|179.425
|8
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|
+0.412
1'31.224
|179.242
|9
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|
+0.504
1'31.316
|179.061
|10
|J. Mir Honda HRC
|36
|Honda
|
+0.692
1'31.504
|178.693
|11
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|
+0.792
1'31.604
|178.498
|12
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|
+0.889
1'31.701
|178.309
|13
|D. Moreira Team LCR
|11
|Honda
|
+0.906
1'31.718
|178.276
|14
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|
+1.110
1'31.922
|177.881
|15
|A. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|
+1.273
1'32.085
|177.566
|16
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|
+0.614
1'31.426
|178.846
|17
|L. Marini Honda HRC
|10
|Honda
|
+1.350
1'32.162
|177.418
|18
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|
+1.555
1'32.367
|177.024
|19
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|
+1.978
1'32.790
|176.217
|20
|A. Fernandez Yamaha Factory Racing
|47
|Yamaha
|
+2.075
1'32.887
|176.033
|21
|C. Crutchlow Team LCR
|35
|Honda
|
+2.166
1'32.978
|175.860
|22
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|
+2.313
1'33.125
|175.583
|View full results
Los pilotos salen del pitlane para la vuelta de reconocimiento. La carrera debe comenzar en unos 25 minutos.
Ducati ha ganado cuatro de los últimos seis grandes premios, pero Aprilia se ha mantenido invicta en todas las sesiones hasta ahora este fin de semana en Assen.
¿Puede Aprilia convertir un histórico 1-2-3-4 en la clasificación en una victoria? Esa es la pregunta que todos se hacen en el paddock después de que la marca de Noale dejara escapar puntos valiosos en las últimas carreras
Hola y bienvenidos a la cobertura en directo de Motorsport.com y Autosport del GP de Países Bajos en Assen.
Por: Rachit Thukral