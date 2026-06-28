MOTOGP EN VIVO: la carrera del GP de los Países Bajos

Como señalamos antes, Fermin Aldeguer no tomará parte en el GP de Países Bajos. El piloto de Gresini espera volver después del verano tras fracturarse una vértebra durante una caída en los entrenamientos del viernes en Assen.

Sin embargo, todavía hay 22 pilotos en la parrilla de hoy, con Augusto Fernandez haciendo una aparición como wildcard con Yamaha