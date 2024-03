Así vivimos la carrera del GP de Qatar 2024 en Losail

20:05 Declaraciones de Jorge Martín: "Hoy ha sido una carrera difícil, he empezado bien pero de inmediato he intentado gestionar el neumático y Pecco ha tirado, he intentado controlar un poco para guardar y ha llegado Marc y he tenido que tirar para defenderme, al final me he acercado a Binder pero ya no he llegado. Victoria ayer y hoy podio, creo que podemos estar contentos de este primer fin de semana de la temporada".