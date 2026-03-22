MotoGP en DIRECTO: la carrera del GP de Brasil en Goiania (Live Timing)
Sigue en vivo y en directo, en este enlace, la carrera del domingo del GP de Brasil de MotoGP 2026, con Live Timing, comentarios y más.
Clasificación en directo
Resumen
Texto en vivo
Bezzecchi, +2.0 sobre Martín. ¡Vuelta 15 de 23!
¡Alex Márquez ha pasado a Acosta y ahora le ha rebasado Ogura!
Márquez, buscando el hueco con Diggia...
¡Y ACOSTA SE LA DEVUELVE A ALEX MÁRQUEZ!
¡Ecuador de la carrera! Bezzecchi, +1.8 sobre Martín. Diggia, a un segundo, pero tiene a Márquez detrás. Alex Márquez, Acosta y Ogura, pegados.
El neumático blando de Acosta está flaqueando ya, parece...
¡Y Alex Márquez pasa a Acosta!
¡Márquez se engancha a Diggia!
¡Y TAMBIÉN CAÍDA DE MIR! Cuando iba séptimo. En la curva 4.
Pues Pecco se va de Brasil con un cero dominical...
¡CAÍDA DE PECCO BAGNAIA!
Cuidado con el tirón que está dando Martín, +0.5 sobre Diggia y se queda a 1.7 de Bezzecchi.
El Top 15 lo completan Alex Márquez, Mir, Ogura, Zarco, Aldeguer, Bagnaia, Fernández, Rins, Marini y Moreira.
Márquez cuarto, 6 décimas sobre Acosta
¡Vuelta 9! Bezzecchi, +1.8 sobre Martín, que ha rebasado a Di Giannantonio.
¡Y BEZZECCHI SE VA POR 1.9 SEGUNDOS!
¡DI GIANNANTONIO Y MARTÍN DELANTE DE MÁRQUEZ!
Taramasso, de Michelin, en DAZN: "El neumático está previsto para hacer toda la carrera. El piloto sale con duro - medio para eso. Tiene gasolina para eso. Pero la reducción de la carrera ha sido una sorpresa para mí. Parece que en la curva 11, después de Moto2 y Moto3, el asfalto se rompe, se degrada. Ha sido una decisión de Liberty/Dorna y de IRTA"
¡Vuelta 5!
¡Martín rebasa a Acosta y se coloca cuarto!
Confirmado: las 4 Yamaha con goma blanda trasera, como Acosta, Viñales y las dos Honda oficiales.
Diggia tercero, delante de Acosta, Martín, Alex Márquez, Mir, Zarco, Ogura, Aldeguer, Rins, Quartararo, Bagnaia y Toprak.
Dos vueltas completadas. 1:18.8 de Márquez, vuelta rápida, 4 milésimas más rápido que Bezzecchi, que se ha ido por 0.5 segundos.
¡DI GIANNANTONIO COMETE OTRO ERROR Y MÁRQUEZ LE PASA!
¡Caída de Miller por detrás!
Todos los pilotos están con duro - medio, menos Acosta, Mir, Quartararo o Toprak Razgatlioglu, con blando trasero.
¡BEZZECCHI SE COLOCA PRIMERO! Diggia segundo, Márquez tercero, Acosta quinto tras montar la goma blanda a última hora.
¡¡¡COMIENZA LA CARRERA DE MOTOGP EN BRASIL!!!
Esto va a empezar...
¡Y comienza la vuelta de calentamiento!