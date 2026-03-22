Taramasso, de Michelin, en DAZN: "El neumático está previsto para hacer toda la carrera. El piloto sale con duro - medio para eso. Tiene gasolina para eso. Pero la reducción de la carrera ha sido una sorpresa para mí. Parece que en la curva 11, después de Moto2 y Moto3, el asfalto se rompe, se degrada. Ha sido una decisión de Liberty/Dorna y de IRTA"