Los pilotos no se ponen de acuerdo sobre el accidente de Barcelona

Bastianini se cayó en la frenada de la curva 1 al inicio de la carrera de Barcelona del pasado domingo cuando intentaba recuperarse de la 14º posición de salida que tuvo tras una penalización en parrilla.

El incidente iniciado por el piloto de Ducati tuvo como víctimas también a sus compañeros de marca Johann Zarco, Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio y Alex Márquez.

Bastianini sufrió fracturas en el tobillo izquierdo y en la mano, que requirieron cirugía y lo mantendrán fuera del GP de San Marino de esta semana.

Esta es la segunda ronda consecutiva en la que se produce un enredo de varios pilotos en la curva 1 de una carrera, ya que Jorge Martín provocó uno en el sprint de Austria.

También es el segundo año consecutivo que ocurre en Barcelona, mientras que numerosos incidentes como éste han tenido lugar en la pista a lo largo del año.

Franco Morbidelli, de Yamaha, ha sugerido que adelantar la salida de la curva 1, una de las más largas del calendario, contribuiría en gran medida a solucionar este problema.

"Creo que tienen que acercar la salida a la primera curva", dijo Morbidelli.

Enea Bastianini, caída del equipo Ducati Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

"Eso va a marcar la diferencia. Vamos, llegas en quinta a 300 no sé cuántos km/h, hay un lío muy grande y frenar es más difícil".

"Seguro que va a marcar la diferencia. Esto es directamente una gran cosa".

"Entonces, esto puede mejorar mucho. Pero puede pasar de todas formas. Quizá si la salida está más cerca podría pasar, pero creo que la probabilidad es menor".

Su compañero de equipo en Yamaha , Fabio Quartararo, se mostró de acuerdo y añadió: "Llegamos bastante rápido y en cada vuelta, cuando llegamos, sabemos que la referencia de frenada está ahí.

"Pero en realidad nunca (practicamos la) salida y llegamos cerca de los 300km/h. Encontrar una buena referencia de frenada es complicado".

"(En la sprint) tuve suerte de no golpear a nadie porque frené demasiado tarde, toqué un poco de polvo y me fui largo".

"Y creo que es lo que le ha pasado a Enea. Pero él ya estaba en el interior, frenó y la parte trasera se le fue hacia arriba. Estaba al límite, pero creo que no es mala idea".

Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Pero otros no están de acuerdo con esto, como el ganador del GP de Catalunya, Aleix Espargaró, quien dijo que la responsabilidad es de los pilotos para estar más atentos en las primeras curvas de las carreras.

"Creo que somos lo suficientemente buenos como para intentar frenar en el punto adecuado, no para intentar adelantar a 25 pilotos en la primera curva", dijo.

"Así que no se trata de dónde poner la salida, sino de quién pilota la moto. No es tan difícil".

"Tenemos que estar un poco más relajados en la primera curva. Hoy se han caído ocho pilotos en las primeras curvas, es peligroso".

"Es difícil de aprender, pero créeme, no se trata de dónde pongas la salida. Si pones la salida en la curva pero alguien no quiere frenar, no frenará".

El ocho veces campeón del mundo Marc Márquez se hizo eco de la opinión de Espargaró, señalando también que la curva 1 de Austria está mucho más cerca de la línea de salida y ocurrió lo mismo.

"Simplemente los pilotos tienen que tener más cuidado", dijo Márquez.

"Si ves la segunda salida todo el mundo tuvo más cuidado porque todo el mundo vio lo que pasó y todo el mundo tuvo más cuidado".

"No importa que (la curva 1) esté más cerca; está demasiado cerca en Austria y vimos lo que pasó, un gran accidente".

"Al final, son los pilotos los que tienen que decidir y entender que no puedes frenar (donde quieres)".

"Enea sacó experiencia de ello, pero no está loco. No va por encima de sus límites, pero a veces pasa".

"Son motos super rápidas, a veces pasa y no es necesario forzar este punto".