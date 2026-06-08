Acosta sobre su batalla con Marc Marquez: “Me pasó como si yo fuera una chicana móvil”

Pedro Acosta dice que se sintió como una “chicane móvil” después de que Marc Marquez le adelantara por el liderato y se perdiera en la distancia en el Gran Premio de Hungría.

Acosta protagonizó una dura, aunque corta, pelea con el vigente campeón del mundo Marquez en Balaton Park el domingo, ya que una caída en la vuelta inicial en la que estuvieron involucradas las Aprilia les dejó como los únicos aspirantes a la victoria.

El piloto de KTM parecía el más fuerte de los dos en las primeras etapas después de adelantar a Marquez en la vuelta 2 y construir una ventaja de más de un segundo con el neumático blando de Michelin.

Pero la estrella de Ducati, que rodaba con el neumático medio más duradero, cerró la brecha justo antes de la mitad de la carrera y completó el adelantamiento en la chicane de las curvas 9/10.

Acosta respondió de inmediato y recuperó la posición en la curva 12, y los dos incluso llegaron a tocarse al salir de la última curva.

Sin embargo, cuando Marquez volvió a atacar a Acosta en la chicane en la siguiente vuelta, el piloto de 22 años no tuvo respuesta y tuvo que conformarse con otro segundo puesto.

Aunque la victoria de Marquez se atribuyó a su renovada ventaja en las curvas de izquierdas, Acosta explicó cómo su compatriota salió muy bien de la curva 8 para atacarle en la chicane.

“Siendo sinceros, podemos discutir que era más débil en las de derechas [curvas], pero era súper rápido en la curva 8 y me adelantaba como si yo fuera una chicane móvil”, dijo.

“Pero yo nunca me rindo, y si él me adelantaba, yo intentaba devolvérsela. El problema fue que en la última [maniobra] me bloqueó y entonces ya estaba [demasiado atrás]

“Pero de todos modos, siempre es bonito batallar con Marc. Hubo algunos adelantamientos realmente limpios, algunos contactos, pero dentro de lo legal.”

Añadió: “Siempre es súper bonito batallar con el campeón. Nunca es fácil intentar devolverle el adelantamiento a un piloto con la experiencia de Marc. Lo disfruté. Creo que ya es la tercera batalla que he perdido [con él], quizá la segunda.

“De todos modos, si sigo teniendo esta batalla con Marc, significa que estamos logrando un mejor rendimiento en las últimas dos temporadas.”

A pesar de ser claramente el piloto más rápido dentro de la alineación de KTM y de haber firmado algunas actuaciones impresionantes, una primera victoria en un gran premio sigue resistiéndosele a Acosta.

El español comenzó la temporada 2026 con un primer puesto en el sprint de Buriram y desde entonces ha liderado varios grandes premios, pero una variedad de factores le han impedido ganar una carrera en domingo.

Preguntado si sentía que estaba más cerca de convertirse en ganador de una carrera de MotoGP, dijo: “Es cuestión de intentarlo. El año pasado estaba sufriendo mucho en la clasificación. Ahora estoy volviendo, siendo mucho más consistente porque el año pasado me caía mucho en estos momentos de la temporada.

“Creo que llegará pronto. Al final, es cuestión de intentarlo y de seguir creyendo.”

Aunque KTM sigue estando un paso por detrás de Aprilia y Ducati, que se han repartido las ocho victorias en grandes premios hasta ahora en 2026, Acosta cree que el progreso que ha hecho la marca austriaca le ha permitido reducir las caídas.

“El año pasado, si intentaba hacer cosas así, normalmente me caía el 80% de las veces”, admitió.

“Es cierto que la moto mejoró, pero es bastante difícil entender por qué sufríamos tanto hace una semana [en Mugello] y aquí fuimos rápidos para pelear. Tenemos que entender esto porque, si no, es bastante difícil mejorar.”