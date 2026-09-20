Acosta cumple con la cita: se impone en Austria por delante de Martín

¡Pedro Acosta busca su primera victoria en un Gran Premio de MotoGP! Tras haber acumulado varios podios sin lograr ganar hasta ahora, el español debía romper esa racha y resarcirse de su gran error de ayer, cuando perdió una carrera al sprint que tenía encarrilada al cometer un fallo mientras lideraba con holgura. Llegaba a esta cita tras una trayectoria muy distinta a la de aquel incidente.

En esta ocasión, las condiciones eran favorables: el circuito estaba bañado por el sol y el termómetro marca 22 °C en el momento en que se apagan los semáforos para una carrera de 28 vueltas. Jorge Martín ha realizado una buena salida desde la pole position y ha logrado mantener el liderato desde los primeros compases.

Por detrás, Marco Bezzecchi adelantó a Marc Márquez, y poco después Ai Ogura hizo lo propio a la entrada de la chicane. Todo apuntaba a un triplete de Aprilia, pero no contaban con Pedro Acosta —inicialmente cuarto—, quien rápidamente encontró el hueco para superar también a Márquez.

En cabeza, Bezzecchi atacó a su compañero de equipo en la segunda vuelta para ponerse líder, aunque solo por unos cientos de metros. Acosta, más rápido que los pilotos que le rodeaban, adelantó primero a Ogura y luego se echó encima de las dos Aprilia oficiales. En la cuarta vuelta superó con facilidad a Bezzecchi, quedándole apenas tres décimas para alcanzar a Martín.

Una salida de pista de Bezzecchi en la última curva, al final de la cuarta vuelta —en su intento por mantener el ritmo de los dos pilotos que le precedían—, contribuyó a abrir brecha, permitiendo que la pareja Martín-Acosta cobrara una ventaja superior al segundo. Ambos eran los más rápidos en pista, al igual que el día anterior, perfilándose así un duelo por la victoria.

Acosta había dicho que no tenía nada que perder, y lo demostró con la agresividad con la que atacó a Martín. Tras presionar al piloto de Aprilia, le arrebató el liderato a la salida de la curva 1, al inicio de la novena vuelta.

Y esta vez, Acosta aguantó el tipo. Se distanció progresivamente de Martín, sin dejarse desconcentrar por nada. Ningún error empañó esta victoria tan esperada en casa de KTM y el español, futuro piloto de Ducati, ¡por fin estrenó su casillero de triunfos!

Una carrera de altibajos para Márquez

El podio lo completaron las dos Aprilia oficiales de Martín y Bezzecchi, que cruzaron la línea de meta por delante de la RS-GP de Ogura.

¿Y Márquez? En la novena vuelta, el piloto de Ducati le arrebató la cuarta plaza a Ogura. Sin embargo, visiblemente incómodo a pesar de los ajustes electrónicos, perdió rápidamente dos posiciones tras un fuerte deslizamiento de la rueda trasera en la curva 1, siendo superado tanto por el japonés como por Binder.

Poco después, Aldeguer adelantó a Márquez con una facilidad preocupante para el vigente campeón del mundo. El piloto del equipo Gresini continuó su avance superando a Binder; posteriormente, Márquez recuperó una posición frente al sudafricano en la 15.ª vuelta.

Ahí quedó la cosa, ya que las Aprilia estaban demasiado lejos para aspirar a ganar otra posición en condiciones normales; así, Márquez cerró con un modesto quinto puesto un fin de semana marcado por las dificultades de las Ducati para gestionar el neumático trasero de carcasa reforzada utilizado en este circuito.

Curiosamente, Pecco Bagnaia tuvo un desempeño algo mejor de lo habitual este fin de semana. No obstante, este domingo protagonizó una carrera discreta. El italiano rodó sexto durante las cinco primeras vueltas, antes de retroceder al ser adelantado sucesivamente por Brad Binder y Fermín Aldeguer. Posteriormente mantuvo esa posición, terminando muy por delante de Fabio Di Giannantonio.

Zarco, en los puntos

Tras su séptimo puesto en la carrera al sprint, Johann Zarco logró clasificarse entre los diez primeros. Sin embargo, el piloto del equipo LCR ocupaba la 15.ª posición al finalizar la primera vuelta, tras haber sufrido una de las mayores pérdidas de puestos en la salida, acercándose a las siete posiciones perdidas por Álex Márquez.

En la quinta vuelta, Zarco adelantó consecutivamente a Álex Márquez y a Enea Bastianini. Después, el francés continuó su remontada hasta superar a Fabio Quartararo en la 16.ª vuelta. Una vez asentado en la décima posición, no se vio amenazado y pudo mantener su ritmo para asegurar ese resultado, por detrás de la Ducati de Fabio Di Giannantonio.

El piloto del LCR había señalado que confiaba especialmente en la segunda mitad de la carrera para sacar partido de una buena gestión de los neumáticos, y así fue. Todo lo contrario que Quartararo, quien había completado la primera vuelta en octava posición.

Tras verse obligado a ceder una posición por haber obtenido una ventaja antirreglamentaria en la primera curva —penalización que cumplió rápidamente al dejarse adelantar por Aldeguer—, el piloto de Yamaha perdió ritmo sobre todo a partir de la mitad de la carrera y cayó fuera de la zona de puntos.

A pesar de la complejidad que suponía la gestión de los neumáticos en esta carrera, solo se produjo una caída: la de Álex Márquez. El piloto del Gresini acababa de arrebatarle la 12.ª plaza a Raúl Fernández tras pasarse de frenada en la entrada de la chicane, justo antes de llegar al ecuador de la prueba.

El campeonato entra ahora en su gira de ultramar, con una primera etapa en Japón dentro de dos semanas.