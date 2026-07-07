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MotoGP GP de Alemania

Acosta deberá recibir el 'apto' de los médicos para correr en Sachsenring

El piloto de KTM se operó de una lesión del síndrome del túnel carpiano en su muñeca derecha el martes de la pasada semana, y viajará a Sachsenring para obtener el 'apto' del doctor Angel Charte.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Publicado:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta, que tuvo que retirarse de la última carrera celebrada en Assen y que pasó por el quirófano hoy hace una semana, viajará hasta Sachsenring para pasar la preceptiva revisión médica con el doctor Angel Charte, director médico de MotoGP, y recibir el 'apto' para poder salir a pista el viernes por la mañana, solo diez días después de la intervención.

Inicialmente, el corredor de KTM tenía previsto, antes de viajar, pasar una revisión previa con los médicos que le operaron en Barcelona, pero la buena evolución de la dolencia le ha llevado a ir directamente a Alemania.

Acosta tuvo que retirarse de la carrera del GP de los Países Bajos debido a problema en su muñeca derecha. Los múltiples problemas técnicos que había sufrido el español con la KTM, que desde el GP de Catalunya se había parado, como mínimo, cuatro veces, hicieron pensar en un nuevo problema con la moto, sin embargo la historia fue bien diferente.

En la vuelta 12 de 26, el corredor empezó a perder posiciones, y un giro más tarde, decidió entrar en boxes y retirarse debido a una lesión del síndrome del túnel carpiano en su muñeca derecha, una dolencia que ya le había causado problemas y que esta vez le dejó sin sentir, en absoluto, la maneta del freno.

"Llevo ya un año que se me quedan tres dedos dormidos, pero en algunos circuitos lo llevo mejor, en algunos peor, y en otros solo pierdo la sensibilidad, pero sé cuándo estoy apretando la maneta, y que la tengo en la mano. El problema es que esta vez ha llegado un punto en el que parecía que no tenía ni los tres dedos, o sea, cuando cogía el puño, no sentía los dedos, no sabía dónde estaba la maneta del freno", explicó tras la carrera de Assen el murciano.

Acosta tenia programado ya operarse después del GP de Alemania, y aprovechar el parón del verano para recuperarse, sin embargo, al empeorar la situación decidió adelantar la intervención.

El corredor pasó por el quirófano de la Clínica Dexeus en Barcelona, donde le operó el equipo del eminente cirujano Xavier Mir, especialista en manos.

 

"Pedro se ha sometido esta mañana a una intervención quirúrgica menor en la muñeca derecha para tratar el síndrome del túnel carpiano, que ha transcurrido con éxito. Se espera que vuelva a competir en el Gran Premio de Alemania, siempre que supere un reconocimiento médico la semana que viene", explicó KTM tras la operación de la semana pasada.

A falta de una carrera para llegar al ecuador del campeonato, Acosta figura séptimo en la clasificación general, con 133 puntos, 60 menos que el líder Jorge Martín, habiendo sumado tres podios en lo que llevamos de temporada, mientras sigue buscando su primera victoria en la clase reina.

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