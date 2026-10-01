Acosta le dijo a KTM que quiere vencer a Marc Márquez con la misma moto en MotoGP

La decisión de Pedro Acosta de unirse a Ducati para MotoGP 2027 estuvo motivada por el deseo de vencer a Marc Márquez con la misma maquinaria, más que por un contrato más lucrativo, según su actual equipo, KTM.

Acosta sustituirá al tricampeón del mundo Francesco Bagnaia en el equipo oficial Ducati, formando una de las alineaciones más impresionantes de la parrilla junto al vigente campeón Márquez.

El movimiento pondrá fin a la larga relación de Acosta con KTM, que lo apoyó desde sus primeros días en el motociclismo y le dio su gran oportunidad en la categoría reina.

La salida de Acosta se considera un duro golpe para el fabricante austriaco, que con los años se ha vuelto cada vez más dependiente de su joven prodigio en MotoGP.

Pero el CEO de KTM, Gottfried Neumeister, dice que no había nada que pudiera haber hecho para convencer a Acosta de quedarse en Mattighofen el próximo año, ya que Acosta buscaba algo más que un salario más alto y una moto competitiva en la era de 850cc de MotoGP.

"Lo siento muchísimo [que se vaya] y lo intenté [retenerlo]. No es ningún secreto que intenté personalmente convencerlo de que se quedara, pero fue muy [difícil]", dijo Neumeister.

"Todavía se me pone la piel de gallina porque me dijo: 'por favor, Gottfried, no se trata de un millón más o menos'. Hemos visto pilotos que están sentados sobre el paquete base al comienzo de la temporada, y simplemente fichan con otros por dinero.

"Esto, para mí, no es espíritu de competición. Simplemente dijo en español: 'aunque tengas una moto mejor con la 850cc y yo esté ganando con esta, quiero vencer a Marc con la misma arma'.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Entonces, estás desarmado, estás desmontado, y esto es un gran estímulo, y siempre tendré los mejores sentimientos cuando lo vea, y lucharemos hasta el último día".

Neumeister también dejó la puerta abierta a un reencuentro con Acosta en el futuro, de forma muy parecida a como Honda siempre ha dicho que recibiría de vuelta a Márquez con los brazos abiertos.

"Siempre he dicho que siempre te encuentras dos veces en la vida y él realmente está haciendo lo mejor para el equipo", dijo.

Preguntado por el comentario de KTM de que Acosta quiere vencerlo con maquinaria igual de competitiva, el nueve veces campeón del mundo Márquez dijo que no comparte el mismo deseo, señalando la diferencia de edad y experiencia entre ambos.

"No, no es mi batalla ahora mismo. Ya estoy en otra posición en mi carrera", dijo.