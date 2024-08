Acosta explica su visita a la fábrica de KTM de MotoGP

Pedro Acosta se despidió del último gran premio antes de las vacaciones, en Alemania, explicando que tenía previsto ir a la fábrica de KTM durante el parón para entender qué había pasado para que la moto pasara de ser competitiva y permitirle luchar por podios, a perder la competitividad en pocos meses.

Este jueves, en la previa del Gran Premio de Gran Bretaña, la primera pregunta era obligada, lógicamente, en torno a cómo había ido ese viaje y lo que se había tratado allí.

"La visita fue bastante bien, me fui de la fábrica contento, motivado podría decir. Creo que hubo bastante gente que me explicó los cambios que han habido desde principio de año hasta ahora. Muchas veces se me escapa de las manos cómo es un equipo de MotoGP por dentro, todavía me falta experiencia porque no he podido comparar con otro equipo, siempre existen esas dudas, lo normal es que antes de subir a MotoGP un piloto haya pasado por dos o tres equipos y yo solo he estado en uno (Ajo KTM), siempre con la misma gente, y eso te complica entender cómo se trabaja en otros sitios", explicó el murciano.

"Creo que a ellos les quedaron las cosas bastante claras y creo que las decisiones o los puntos que queríamos tomar los van a hacer bastante bien".

Lo que está claro es que si Acosta quiso ir a la fábrica y lo explicó tan abiertamente es porque algo no estaba funcionando bien.

"Sobre todo quería entender por qué habían cambiado tanto las cosas. Por qué de sentirme tan bien en Barcelona pasamos a Mugello bueno, a Assen que fue un desastre de fin de semana y a Sachsenring que lo remontamos el último día. Sobre todo que a mi me hicieran entender qué había pasado, porque yo no sabía lo que había pasado".

Por tanto no era el piloto, sino la moto, el equipo, la organización…

"No, no voy a decir ni si era yo, ni si era la moto. Pero yo quería que alguien me dijera si era yo o si no era yo. Porque a mi, lo que más me duele de todo es que fuera culpa mía. Porque si la moto, el equipo o el proyecto no estuvieran al nivel, no pasa nada. Pero yo me tengo que ir de las carreras sabiendo que he dado todo lo que tenía, y si ese día haces segundo, haces segundo y si haces séptimo, no pasa nada. Pero yo tenia que estar tranquilo y que me dijeran: tu no eres (el culpable)", añadió.

"Pusimos encima de la mesa los puntos de vista de todo el mundo, la experiencia de todos, están poniendo más gente, porque las carreras a veces no es un título universitario, ordenadores o números. Muchas veces se necesita más práctica y un papel en blanco para dibujar. Han puesto mucha gente alrededor que estaban al principio y con los que se empezó a dar resultados, que han vuelto o se han vuelto a implicar más con el proyecto y creo que ahora daremos más pasos adelante", valoró.

Lo más importante para Acosta era despejar las dudas que, sin duda, le martirizaron en la parte final de la primera mitad del curso y tener un interlocutor directo con el que hablar, sin intermediarios.

"Creo que las dos últimas carreras estábamos un poco mareados todos, no sabíamos muy bien a dónde iban las palabras. Y yo, sobre todo, porque a veces puedo pensar una cosa y estar equivocado por no conocer la categoría, o muchas veces el problema no llega al sitio. Es mejor llegar allí y preguntar ¿Quién manda aquí? y cuando te dicen quién manda, decirle todo lo que le tienes que decir y quedarte a gusto. Porque, al final, muchas veces vale mucho más quedarte a gusto y soltarlo todo, y después pedir perdón, que pedir permiso", soltó con su gracia habitual.

"Llegamos a bastante buenas conclusiones, la gente que han puesto ha encajado bastante conmigo y vemos las carreras de la misma forma. Hablar mucho con Pit (Beirer) la verdad que le ha dado un poco la idea que yo tenía. Hay que entender que no puede estar en todas las carreras y muchas veces no pude estar en los momentos que son importantes o no puede verlo de primera mano. Eso pasa mucho, que yo se lo cuento a uno, este a otro y cuando llega al destinatario el mensaje no se entiende. Desde ahora vamos a tener a alguien muy encima para que yo no te tenga que contar los problemas, sino que los pueda escuchar directamente".

"Con eso, con la gente que han puesto (en el proyecto) y los temas que yo he podido ver desde fuera y apretar, aunque no fuera solo para mi, también para el proyecto en general, ayudarán bastante".

Una sacudida importante que Acosta espera tenga consecuencias a corto plazo.

"Creo que a partir de Austria (próxima carrera en dos semanas) daremos pasos", finalizó.