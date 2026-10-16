MotoGP GP de Indonesia
Acosta irá a Ducati para aprender de Márquez, no por dinero ni por ganarle con la misma moto
Pedro Acosta respondió a unas declaraciones del director ejecutivo de KTM, en las que este afirmaba que el piloto español estaba obsesionado con "vencer a Márquez con las mismas armas".
Germán Garcia Casanova
Publicado: 16 oct 2026, 13:02
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Mandalika (Enviado Especial).- Gottfried Neumeister, director ejecutivo y presidente del consejo de KTM desde 2025, cuando sustituyó a Stefan Pierer, aseguró durante el pasado GP de Austria que había intentado convencer a Pedro Acosta de dar marcha atrás en su acuerdo con Ducati, ofreciéndole una moto ganadora y un contrato fabuloso.
“Lamento muchísimo [que se vaya] y traté de retenerle. No es ningún secreto que intenté personalmente convencerle de que se quedara, pero fue muy difícil", explicó Neumeister en el Red Bull Ring.
"Todavía se me pone la piel de gallina porque me dijo: 'Por favor, Gottfried, no se trata de un millón más o menos'. Hemos visto a pilotos que tienen la mejor moto al comienzo de la temporada y simplemente firman con otros por dinero. Para mí, esto no es espíritu de competición", continuó el ejecutivo tratando de dar sentido a que el fabricante austriaco haya perdido a un piloto generacional.
"Simplemente dijo: 'Soy español. Aunque tengas una moto mejor, la 850 (de KTM), y yo esté ganando con ella, lo que quiero es vencer a Marc con las mismas armas'", añadió Neumeister.
Gottfried Neumeister junto a Pedro Acosta en el paddock
Este viernes, al final de la primera jornada del GP de Indonesia, Motorsport.com le preguntó a Acosta sí, de esa conversación privada desvelada por Neumeister, se podía deducir que para él ganar a Marc con la misma moto era un objetivo, una especie de obsesión.
"El problema es que yo nunca negocié con KTM. Ellos me mandaron un contrato, les dije que no. Vinieron a intentar convencerme, y les dije que por nada del mundo cambiaría de opinión, porque cuando quise irme de aquí (el año pasado) me echaron en cara que no estaba cumpliendo mi contrato", explicó Acosta este viernes, recordando recordando la ampliación de contrato firmado con KTM poco después de debutar con Tech3 GasGas Factory Racing a principios de 2024.
"Entonces les dije que, de ninguna manera, ni por todo el dinero del mundo, iba a meterme otra vez en la misma situación que estuve en ese momento. Que se olvidasen", subrayó.
"Me hicieron una contraoferta, pero nosotros no negociamos. Creo que esta ha sido la decisión que menos me he planteado de mi vida", en referencia a que no tuvo ninguna duda del paso dado, cuando en diciembre del año pasado se comprometió con Ducati para correr con ellos en 2027, un fichaje que se anunció en junio pasado.
Pedro Acosta junto a Marc Márquez en rueda de prensa
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Acosta, que en Austria hace tres semanas logró su primera victoria en MotoGP y la primera de KTM desde 2022, acabando con una sequía insoportable para el ego naranja, reconoce que para él llegar a Ducati era una prioridad. "El único objetivo que teníamos Albert (Valera, su mánager) y yo era meterme en la moto y el equipo más competitivos de los últimos diez años, y digo diez por decir un número", introdujo el murciano.
"No es por ganarle a Marc. Es verdad que por lo único por lo que yo quería ir con Marc es porque no voy a tener más oportunidades de aprender del mejor piloto de la historia, o del mejor piloto de los últimos quince años", apuntó.
"Eso es lo único que quería tener claro al ir con Marc. Porque, aunque pierda, me va a beneficiar estar con él en mi carrera a largo plazo más de lo que voy a perder si me gana", quiso matizar el discurso de KTM.
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