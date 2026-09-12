Acosta dice que KTM ha ido “atrás” en Misano: la brecha con Ducati y Aprilia es “aterradora”
KTM pareció estar más lejos de los dos fabricantes italianos de MotoGP en la sprint de Misano, y Acosta dijo que su equipo ha perdido terreno frente a sus rivales
Pedro Acosta siente que KTM ha “dado pasos atrás” en el Gran Premio de San Marino, dejándole con una brecha “aterradora” respecto a los referentes de MotoGP, Aprilia y Ducati.
Después de presionar al vigente campeón del mundo Marc Marquez hasta la victoria en Aragón la última vez, Acosta cayó en la clasificación este fin de semana en Misano, con el español falto de velocidad tanto en clasificación como en ritmo de carrera.
El sábado por la mañana, terminó en un lejano séptimo puesto en la parrilla, incluso por detrás de la Honda de Luca Marini. Desde ahí, progresó poco en la sprint, perdiendo tiempo al pelear con Fermin Aldeguer, de Gresini, camino de un discreto sexto puesto.
La diferencia con el ganador de la carrera, Marquez, fue de 6.944s en la meta, lo que representó un déficit de más de medio segundo por vuelta a lo largo de la sprint de 13 vueltas.
Hablando después de la sprint, Acosta dijo que tiene que conformarse con un sexto puesto en un fin de semana en el que cualquier intento de KTM por mejorar la RC15 ha salido mal.
“Tendremos que repasarlo todo con el equipo. Ha sido un fin de semana en el que, desde ayer, no hemos progresado nada. Al contrario, hemos dado pasos atrás”, admitió.
“Estamos sufriendo en áreas que son nuestras únicas fortalezas. Nos está costando mucho en la frenada, que normalmente es donde somos fuertes. Tenemos que averiguar por qué, porque parece que todos los que vamos con KTM estamos en una situación similar”.
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing
Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images
Acosta cree que una primera victoria en MotoGP antes de que termine su etapa en KTM podría ser difícil tal como están las cosas, citando el enorme déficit que el fabricante austriaco tiene frente a Aprilia y Ducati.
“Espero [que podamos ganar una carrera], pero si mantenemos este ritmo, va a ser difícil”, concedió.
“Lo estamos dando todo y más. Creo que estoy trabajando más duro que nunca, y estamos haciendo todo lo que podemos. Pero al final, las Ducati y las Aprilia aquí son absolutamente aterradoras.
“En secciones donde la moto era estable el año pasado, este año se mueve mucho más. Además de eso, hay problemas de frenada. Así que tenemos que estar contentos con el sexto puesto. Era eso o destrozar la moto en la grava.
“Tenemos que seguir sumando puntos, y estoy cerca de nuevo del quinto puesto en el campeonato. Tengo que seguir así, más o menos”.
Acosta y Aldeguer se tocaron en la vuelta 3 cuando el piloto de Gresini intentó adelantar, dejando a Acosta por detrás de Aldeguer y Alex Marquez en séptima posición. El piloto de 22 años volvió a adelantar a Aldeguer poco después para hacerse con la sexta plaza, una posición que mantuvo hasta la meta.
El piloto de KTM admitió que tanto él como Aldeguer perdieron tiempo con una batalla que no creía necesaria, pero consideró que ambos compitieron de manera limpia entre ellos.
“Adleguer y yo estábamos haciendo estupideces por ahí”, bromeó. “Esto nos costó mucho tiempo porque sin esta batalla, ambos habríamos estado más cerca de Diggia [Fabio di Giannantonio] y [Jorge] Martin en ese momento.
“Pero la batalla fue bastante justa. Hicimos algo positivo para los aficionados. Pero así fue. Alex y Di Giannantonio fueron más rápidos que nosotros”.
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