Acosta dice que Binder merece un lugar en MotoGP para 2027: “Le daría mi moto”

La estrella de KTM Pedro Acosta dice que le ofrecería a su compañero de equipo Brad Binder un asiento en MotoGP para 2027 si pudiera, insistiendo en que pocos pilotos han trabajado tan duro como el sudafricano pese a sus recientes dificultades.

Binder, antaño un pilar del creciente programa de MotoGP de KTM, se está quedando sin opciones para seguir en la parrilla el próximo año, con su contrato expirando a finales de 2026.

El fabricante austriaco anunció recientemente una alineación de fábrica completamente nueva para el próximo año, fichando a Fabio di Giannantonio y Alex Márquez tras sus recientes actuaciones.

Puede que tampoco haya una vacante para Binder en el equipo satélite Tech3, con el actual piloto de Honda Luca Marini emergiendo como el favorito para el asiento reservado a un piloto experimentado.

Aunque Binder había sido una parte enorme de la historia de éxito de KTM, ganando un título en Moto3 y logrando dos victorias en la categoría reina con la marca en sus primeros años, su forma cayó en picado al comienzo de 2025, coincidiendo con la llegada de Acosta al equipo de fábrica, dejándolo con un futuro incierto.

Pero pese a presenciar de primera mano el difícil momento de su compañero de equipo, Acosta cree que Binder aún merece un lugar en la parrilla de MotoGP.

"Definitivamente le daría a Brad una moto de MotoGP. ¿Por qué? Ha habido muy poca gente, te lo digo, que haya puesto tanto esfuerzo como él", dijo.

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing, Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Pero, por una razón u otra, no está consiguiendo los resultados que merece, pero definitivamente le daría una moto de MotoGP".

Preguntado sobre si preferiría a Binder antes que a Marini en Tech3, el español dijo: "Difícil de decir, pero le daría una moto; si no en Tech3, entonces con cualquier equipo".

Añadió: "Le daría una moto en cualquier sitio. Incluso le daría la que estoy pilotando ahora".

Binder sobre 2027

Binder se mantuvo hermético sobre su futuro, insistiendo en que todavía está definiendo sus planes para 2027.

Cuando le transmitieron los comentarios de Acosta, dijo: "Me gusta esa idea que tiene Pedro. Pero veamos. No lo sé. Todavía está un poco en el aire. Sabremos las cosas con mucha más claridad en las próximas dos semanas".

Preguntado sobre si estaba considerando oportunidades en el campeonato World Superbike, Binder añadió: "Mi manager está por ahí haciendo su trabajo. Así que tenemos que ver qué pasa.

"Está claro que cuando una puerta se cierra, otra se abre. Así que veamos qué podemos encontrar. Y luego tomamos una decisión a partir de ahí".

Alex Marquez, KTM Photo by: KTM Images

Acosta respalda la alineación de KTM para 2027

Acosta siguió los pasos de Binder, saliendo de su programa de desarrollo de pilotos en las categorías inferiores antes de liderar su equipo de fábrica en la categoría reina.

Sin embargo, su asociación con la marca con sede en Mattighofen llegará a su fin después de 2026, cuando se una al vigente campeón del mundo Marc Márquez en una alineación estelar en Ducati.

Pero Acosta cree que KTM seguirá en buenas manos al inicio de la normativa de 2027, con dos de los pilotos con mejor rendimiento de la parrilla uniéndose al equipo el próximo año. Alex Márquez terminó subcampeón en la clasificación de 2025 y logró una victoria dominante en el GP de España este año, mientras que Di Giannantonio ha sido el máximo anotador de Ducati en 2026, a solo 16 puntos del líder del campeonato de Aprilia, Jorge Martin.

"Estamos muy contentos por KTM, por todos los involucrados, los pilotos y el equipo", dijo. "Van a trabajar con gente supercompetente en el campeonato, como Alex, que terminó segundo el año pasado, y Di Giannantonio, que lo está haciendo muy bien este año.

"Creo que la nueva categoría también merece un comienzo con sangre nueva, así que estamos contentos por ambas partes".