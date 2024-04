"No es el podio que más me gusta, pero hay que estar allí", dice Acosta

Pedro Acosta fue uno de los pocos pilotos que este sábado, en la carrera sprint de MotoGP en Jerez, capaz de mantenerse sobre la moto. A pesar de su condición de recién llegado, el Tiburón de Mazarrón logró resistir entre los parches de agua de la pista andaluza para finalizar segundo, aprovechando todas las caídas que hubo, hasta 15 según contabilizó Dirección de Carrera.

Mientras eran otros pilotos los que apuntaban a estar en el podio, como Jorge Martín, que acabó ganando, el novato se lo tomó con calma. Fue capaz de ver la bandera a cuadros en meta, a pesar de que las condiciones mixtas que había por el agua que cayó por la mañana, y que se secó parcialmente cuando salió el sol en Jerez, son de sus menos preferidas.

Así lo confirmó el propio Acosta al término de la carrera: "Mira que en el agua hemos mejorado mucho, como esta mañana, que quitando la caída (en clasificación) hemos sido bastante competitivos. Pero las situaciones así mixtas, sobre todo en la que no se ven los parches, son las que más me cuestan todavía. Creo que hemos hecho una buena remontada en la primera vuelta, una buena salida, que desde Austin hemos mejorado mucho. No es el podio que más me gusta conseguir, con estas condiciones, pero hay que estar allí también".

El de GasGas Tech3 hizo gala de esta forma de lo poco que se cae, ya que su caída mientras perseguía la pole ha sido, hasta ahora, la excepción en su periplo por la categoría reina. Acosta explicó por qué ahora se cae menos, y cómo ha mejorado en los últimos tiempos.

"No siempre ha sido así. Pero sobre todo lo que aprendí mucho en mi primer año de Moto2, que quería comerme el mundo muy rápido, y el mundo me comió a mí, fue que, al final, si tú das siete vueltas muy rápido pero te faltan otras siete para la carrera... Da igual que seas más rápido, no vas a ganar".

"Muchas veces se gana más estando tranquilo y haciendo los pasos que tienes que hacer, y haciendo bien las cosas para construir una base firme, que quedándote dando cabezazos contra la pared hasta romperla. Poquito a poco estamos trabajando en eso, en el feeling con la moto, en la ergonomía... Todo eso viene de la mano", detalló.

Con este resultado, el bicampeón del mundo es el segundo clasificado de la general, a 29 puntos de Martín. Pero no quiere centrarse en eso, y sí en seguir dando pasos adelante.

"Quitando que hayamos hecho una buena remontada, estamos mejorando lo que nos suele costar. Es de lo que estoy más contento. No es que mejoremos las posiciones, que también, sino que en lo que nos cuesta más estamos un poco más cerca. El año pasado era desastroso en agua y hemos mejorado. Estamos adaptando la moto a lo que necesito. Poquito a poco estamos llegando", finalizó.