"Tenemos que estar bastante contentos", dice Acosta tras el shakedown

Si bien es cierto que en las pruebas de pretemporada de MotoGP, de la Fórmula 1 o de categorías similares los tiempos no cuentan para mucho, sí que lo hacen las sensaciones. Y si hay alguien a quien le sobran buenas vibraciones tras el Shakedown de Sepang de la categoría reina, ese es a Pedro Acosta.

El piloto español, único 'rookie' de MotoGP en esta temporada 2024, brilló con luz propia en el primer test invernal, disputado en Malasia. El murciano aumentó así las expectativas puestas sobre él, ya de por sí altas, al superar a varios pilotos experimentados de la parrilla, aprovechando que en este caso el Shakedown estaba abierto a los pilotos oficiales de Yamaha y Honda, por el nuevo sistema de concesiones. Con su crono de 1:58.159, lideró la tabla de tiempos en el cierre del test.

El registro habría llevado al 'Tiburón de Mazarrón' nada menos que a la octava posición en parrilla en el último Gran Premio de Malasia, celebrado hace pocos meses, y le colocó delante de Pol Espargaró, Fabio Quartararo o Dani Pedrosa. Por ello, el joven de 19 años no pudo disimular su alegría tras su segunda puesta a punto con la moto de la clase mayor, tras debutar en Valencia en noviembre.

"Han sido tres días de mucho trabajo", comenzó diciendo Acosta a la web oficial de MotoGP. "Es verdad que hemos gastado gran parte del test simplemente intentando trabajar en mi estilo de pilotaje, o entender cómo funcionan los neumáticos y también la electrónica en una MotoGP durante la distancia de carrera... Pero tenemos que estar bastante contentos".

"Hemos podido rodar un poco en agua, y también ha ido bien. Tenemos que estar contentos y descansar antes del test IRTA [del 6 al 8 de febrero], puede ayudarnos también a entender un poco más", siguió.

A pesar de su fantástico tiempo para cerrar el Shakedown, Acosta fue claro a la pregunta de si ya se sentía un piloto de la categoría reina: "No, todavía no". Sin embargo, destacó que tanto a una vuelta como en tanda larga se sintió cómodo: "El tiempo por vuelta fue bueno pero también lo fue el ritmo de carrera, que es mucho más importante".

Y también se encontró en buenas condiciones en lluvia, que cayó en la parte final de los dos últimos días del Shakedown, a pesar de que sufrió una caída sin consecuencias este sábado: "Desde el inicio, el 'feeling' con la moto y con los neumáticos fue bueno. Es verdad que tuve una pequeña caída al final, pero es algo que puede pasar. Tal vez fui demasiado optimista".

Por último, Acosta destacó su coincidencia con Dani Pedrosa, a quien está unido desde Cheste para aprender. KTM tenía un plan de que ambos rodaran juntos y se siguieran mutuamente en este Día 3 de pruebas, pero no fue posible ejecutarlo.

"Tuvimos un problema entre medias y no fue posible completar el plan. Pero he visto algunas cosas que puedo hacer durante el test IRTA, algo de trayectorias y cosas así. Es verdad que es algo con lo que he sufrido en estos tres días, en las curvas 5 y 6. Pero quiero ver líneas, y dar a Dani la oportunidad de verme, para que pueda darme algunos consejos. Fue bastante divertido pilotar con los chicos de KTM", finalizó.