Pedro Acosta sobre dejar KTM por Ducati: “No tengo más tiempo que perder”

Pedro Acosta dice que deja KTM por Ducati porque siente que "no tiene más tiempo que perder" en su búsqueda de una moto de MotoGP capaz de ganar el campeonato.

El español ha disfrutado de una larga y exitosa relación con KTM desde que se unió a las filas del fabricante a finales de 2020, recién proclamado campeón de la Red Bull Rookies Cup.

Rápidamente ascendió por la escalera de los grandes premios con el apoyo de la marca austriaca, ganando los títulos de Moto3 y Moto2 en rápida sucesión antes de debutar en MotoGP en 2024 con Tech3.

Aunque Acosta terminó en una impresionante cuarta posición en la clasificación el año pasado tras subir al equipo oficial de KTM, firmó un nuevo acuerdo con Ducati para unirse a Marc Márquez al comienzo de la era de 850cc de MotoGP en 2027.

Aunque su relación con la dirección de Mattighofen se ha mantenido sólida, el piloto de 22 años dijo que tenía que cambiar de barco cuando surgiera una oportunidad, insistiendo en que no podía permitirse esperar más a que KTM produjera una moto capaz de batir a los referentes de MotoGP, Ducati y Aprilia.

"Las cosas vienen así. Ya dije cuando firmé mi contrato de fábrica que lo único que quería era una moto para ganar el campeonato. Está claro que esta moto aún no ha llegado", explicó.

"Para ser sincero, no tengo más tiempo que perder. Adquirí mucha experiencia en KTM, pero también sentía que [Ducati] era el desafío que necesitaba para mi carrera."

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Mirco Lazzari GP - Getty Images

Aunque la RC16 ha mejorado considerablemente desde que Acosta subió a MotoGP, con avances clave en áreas como la degradación de los neumáticos, sigue por detrás de la Ducati GP26 y la Aprilia RS-GP tanto a una vuelta como en ritmo de carrera.

Así, aunque Acosta se ha consolidado como uno de los pilotos más constantes de la parrilla, todavía no ha logrado una victoria en un gran premio. La propia KTM no ha ganado una carrera dominical, en mojado o en seco, desde el triunfo de Miguel Oliveira en un GP de Tailandia empapado por la lluvia en 2022.

Ducati, por su parte, ha ganado el campeonato de pilotos durante los últimos cuatro años consecutivos, aunque su supremacía se ha visto seriamente desafiada por Aprilia este año.

KTM nunca esperó que Acosta se marchara

La marcha de Acosta a Ducati creó una situación difícil para KTM, que tuvo que replantearse sus planes a largo plazo después de construir su proyecto de MotoGP alrededor del español. La contribución de Acosta a la fábrica ha sido tal que sumó el doble de puntos que su compañero de equipo Brad Binder la temporada pasada.

En una entrevista sincera, el jefe de KTM Motorsport, Pit Beirer, admitió que la salida del español dejó inicialmente al equipo en una situación frustrante, ya que nunca habían esperado que se marchara a una marca rival.

"Tuvimos que tragarnos que Pedro quisiera dejarnos porque ha estado mucho tiempo con nosotros: Rookies Cup, campeón del mundo de Moto3, campeón del mundo de Moto2, pierna rota, regreso; tantas cosas que vivimos juntos", dijo Beirer a MotoGP.com. "Luego, simplemente estábamos construyendo el proyecto junto a él como piloto.

"Pero, como siempre, la vida sigue. Hubo un momento que fue bastante frustrante, sinceramente, porque nunca planificamos un reemplazo. De alguna manera estábamos apostándolo todo por él.

"Pero, como siempre, si una puerta se cierra, otra se abre, y entonces pudimos ver que estos chicos [Alex Márquez y Fabio di Giannantonio] se están desarrollando con mucha fuerza; ambos dieron otro paso claro este año en rendimiento, y ponerse en contacto con ellos, hablar con ellos, cerrar un acuerdo con ellos fue refrescante."

Acosta cree que KTM estará en buenas manos el próximo año tras fichar al subcampeón del año pasado, Márquez, y al dos veces ganador de grandes premios di Giannantonio para formar una alineación completamente nueva.

"Se llevan a este campeón del mundo, Alex, y a un tipo que ahora mismo es el número dos de Ducati [Di Giannantonio]. Tienen buenas cartas para jugar el próximo año", dijo.

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