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MotoGP GP de Japón

Acosta sufre en Motegi: un fallo “extraño” lo hunde al séptimo tras saborear la gloria

Aunque el cambio en la estructura de los neumáticos fue un factor que influyó, Acosta afirma que no puede ser la única razón que explique su falta de ritmo del domingo.

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Publicado:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta describió el Gran Premio de Japón como su primera carrera "difícil" en "muchísimo tiempo", ya que un problema "extraño" le obligó a luchar por la séptima posición.

Recién salido de su primera victoria en MotoGP en el Gran Premio de Austria, Acosta vivió un fin de semana relativamente discreto en Motegi, a pesar de mostrar un buen ritmo en una sola vuelta que le permitió clasificarse en la primera fila.

Al correr con el neumático trasero duro al igual que el resto de los pilotos, Acosta perdió inmediatamente dos posiciones en la primera vuelta, antes de caer hasta la octava posición. 

Más adelante en la carrera, remontó y adelantó sucesivamente a Ai Ogura y Raúl Fernández para hacerse con el quinto puesto, pero los dos pilotos de Trackhouse le volvieron a relegar inmediatamente al séptimo lugar.

En declaraciones posteriores, Acosta explicó que no había conseguido que el neumático trasero más rígido de Michelin funcionara en Motegi, lo que le hizo pasar apuros tanto en las frenadas como en las aceleraciones.

"Ha sido una carrera dura; hacía mucho tiempo que no tenía una tan difícil", afirmó. "Parece que no hemos conseguido adaptar la moto a los neumáticos. No sé por qué me costaba tanto frenar la moto e, incluso entonces, intentar conseguir algo de agarre en la zona de aceleración.

"Pero, en cualquier caso, la séptima posición no es un desastre. Es cierto que tampoco ha sido nuestro día, pero me alegra bastante ver que todas las KTM han sido bastante rápidas, y que [ Enea Bastianini] ha conseguido un cuarto puesto.

"Así, tenemos algunos datos para analizar qué hemos hecho mal".

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

Acosta no estaba convencido de que el cambio en la composición de los neumáticos fuera la única razón de su falta de ritmo el domingo, y afirmó que tenía que analizar los datos para comprender mejor la situación.

"No creo que el simple hecho de cambiar los neumáticos significara que Enea fuera tan rápido y yo tan lento. Tiene que haber algo más que aún no sabemos". 

"La moto respondía bien, tanto al soltar los frenos como a la salida de las curvas. El comportamiento de la moto me parecía normal.

"Es realmente extraño. Ahora tenemos que revisar todos los datos con el equipo, porque es la primera vez que tengo esta sensación".

Acosta admitió que no le resultaba fácil adelantar a otros pilotos debido a sus problemas con el frenado y la aceleración, lo que le dejó atrapado detrás de Fernández y de Ogura en los últimos compases de la carrera.

"No tenía agarre al frenar, pero tampoco al acelerar al principio", explicó.

"Después, no fue mal, pero yo no era más rápido; simplemente ellos iban más lentos. Y luego tuve otra caída al final. No sé, es muy extraño".

Añadió: "Me costó mucho adelantar. Eso no es muy habitual en mí. 

"Cuando intenté volver a adelantar a Raúl, empecé a derrapar, me quedé atascado y entonces Ogura me volvió a adelantar, y ya no tuve más oportunidades. 

"Pero, en cualquier caso, espero que los aficionados lo hayan disfrutado".

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