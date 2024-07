Acosta visita la fábrica de KTM para entender si está en el lugar correcto

El sábado por la tarde, tras la carrera sprint del Gran Premio de Alemania, Motorsport.com le preguntó a Pedro Acosta cuáles eran sus planes para el parón estival en la temporada MotoGP, que abarca desde este lunes hasta la primera semana de agosto, cuando la competición se reemprende con el Gran Premio de Gran Bretaña.

La respuesta del 'el fenómeno' fue sorprendente. "El lunes (hoy) me voy a Austria una semana, o lo que haga falta. Voy a la fábrica (de KTM) a ver, conocer y saber", dijo.

El domingo por la tarde, en su habitual encuentro con los medios, el murciano explicó con más detalle sus planes y la verdad es que para un chico que acaba de cumplir 20 años el pasado 25 de mayo, 'asusta’ un poco el aplomo con que explica sus inquietudes, lo claras que tiene las cosas y, sobre todo, la capacidad para no decir mucho pero dejarlo todo muy claro.

La impresión es que Pedro visitará KTM para saber con quién tiene que hablar allí, "quién manda" y entender si su apuesta por este fabricante es acertada o, por el contrato, no está en el lugar adecuado para perseguir sus sueños.

"Roma no se construyó en un día", fue la respuesta de Acosta cuando le preguntaron por la diferencia entre Ducati y KTM, que en lugar de decrecer parece que sigue en aumento, incluso dentro de un mismo fin de semana de carrera las motos italianas mejoran de viernes a domingo, mientras que las austríacas parecen estar en un bache ahora mismo. Pedro viaja a Mattighofen para hacerse un dibujo de la situación.

"Así es, tengo billete de ida pero no de vuelta. Ya veremos cuántos días o semanas me quedo allí", dijo con su habitual frescura.

"Siempre es mejor transmitir las cosas cara a cara, aunque tenga que quedarme allí una semana o dos. Todos los días salen preguntas nuevas, formas de ver las cosas diferentes y siempre hay algo que hacer en una fábrica. También conocer a la gente, aunque lleve mucho tiempo con ellos, el equipo de Moto3 es muy diferente, son solo tres personas, en Moto2 íbamos con una Kalex, así que no conozco a toda la gente que trabaja en el proyecto y creo que es importante conocer y saber a quién puedo usar en ciertos momentos y porqué", explicaba el español, que viajará acompañado de su jefe técnico, Paul Trevathan, y su responsable de suspensiones, Miguel Olivenza.

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3 junto a su jefe técnico Paul Trevathan Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

En pleno GP de Alemania a KTM le estalló la noticia del despido de su responsable de tecnología, el italiano ex mano derecha de Gigi Dall’Igna en Ducati, Fabiano Sterlacchini, que tras tres años organizando la división de carreras, no ha renovado su contrato para 2025 y los jefes de KTM han preferido que ya cese en sus funciones desde este pasado fin de semana.

"No sé lo que pasó", despeja Acosta. "Viendo lo sucedido este fin de semana en Sachsenring, hubiera pasado lo mismo estando Fabiano o sin estar. A la conclusión que yo he llegado es que es un poco raro cómo se gestionaba la parte de las carreras en KTM, porque Fabiano no venia a todos los grandes premios, de las ocho que yo he hecho solo le he visto en tres", apuntó el murciano.

"Uno de los motivos por los que yo quería ir a Austria era para sentarme con él (Sterlacchini) y que me explicara muchas cosas que, quizá para otro piloto pueden ser muy naturales o normales porque ya lleva aquí mucho tiempo y ha visto muchas cosas, pero yo no las entiendo ni encuentro a nadie que me sepa dar una explicación. Una de las principales motivaciones de ir a Austria era para sentarme con él y hablar de estas cosas", algo que ya no podrá ser.

"Insisto: Roma no se construyó en un día, no sé si nos saldrá una torre como la de Pisa pero vamos a intentarla hacer bien recta", bromeó.

No hay que ser ningún genio para entender que Acosta quiere saber si KTM está empujando en la misma dirección. El fenómeno tiene las ideas claras y los objetivos meridianos, y no son otros que ser, más pronto que tarde, campeón de MotoGP, y debe entender si está en el lugar adecuado para conseguirlo o si puede 'organizar' lo que esté en su mano para que todos remen en la misma dirección.

"Lo primero que voy a hacer cuando llegue es conocer a la gente y ver qué pasa el primer día, cómo funciona todo y qué hace cada uno. Cuando me vaya a dormir y entienda todos los roles y quién manda en un sitio y quién manda en el otro, y quién es el jefe de los chasis y el del otro lado, por qué se hacen las cosas… porque ahora es muy fácil criticar, pedir o exigir cosas que yo, por el momento, no sé cómo van, prefiero primero informarme de cómo va todo y por qué no se hacen las cosas o por qué sí, o quién le da el poder a uno o se lo quita al otro, para saber qué camino se tiene que tomar", dejó bien claro el bicampeón del mundo, que viaja a su propia fábrica para que los que le conozcan como piloto, también sepan la talla humana y la autoexigencia que se gasta el tiburón.

"Sabía desde el principio (antes de subir a MotoGP) que quería estar aquí, y sigo queriendo estar aquí. Nadie me metió en la boca del lobo, ahora me toca a mi salir solo", finalizó el el piloto de GasGas Tech3 que, ahora mismo, ocupa la sexta plaza de la general, primera KTM, con 110 puntos.