Adelaide presenta el trazado del Gran Premio de Australia de MotoGP en 2027

El acto, que se celebró en Adelaide, estuvo presidido por Peter Malinauskas, el Premier o Primer Ministro del estado de Australia del Sur, y por Carlos Ezpeleta, director deportivo de MotoGP Sports Entertainment, el promotor del campeonato y uno de los ejecutivos con más pesados dentro de la compañía, recientemente adquirida por Liberty Media. El anuncio tuvo lugar solo un día después de la confirmación de que el Gran Premio de Australia que a mediados de octubre se llevará a cabo en Phillip Island será el último en la emblemática instalación abrazada por el Mar de Tasmania.

A lo largo de los últimos meses, el gobierno de Victoria mantuvo un diálogo con la organización del certamen, que propuso desplazar la prueba al circuito de Albert Park, en Melbourne, la sede de la carrera que habitualmente abre la temporada de Fórmula 1. Sin embargo, el ejecutivo de Jacinta Allen nunca se tomó demasiado en serio esa posibilidad, circunstancia que explica que la perspectiva de desplazarse a Adelaide emergiera con mucha fuerza.

De esta forma, a partir de 2027, la capital de Australia del Sur sumará a su agenda anual otro gran evento de alcance internacional, que se sumará al LIV Golf. La ciudad, por lo demás, volverá a organizar un gran premio, en este caso de motociclismo, en un escenario que ya albergó carreras de F1 durante más de una década (1985-1995). Esta aproximación fija en 4.195 metros la cuerda total de la pista, con 18 curvas y una velocidad máxima de los prototipos de MotoGP, de unos 340 kilómetros por hora.

El circuito de Adelaide, al sudeste de la ciudad y que se extenderá por el Parque de Victoria, se convertirá en el primero íntegramente urbano en acoger una cita de MotoGP. La primera versión del dibujo se presentó este martes, incorpora muchas zonas del antiguo trazado, como por ejemplo la recta principal (Brabham), pero ha modificado varios tramos incompatibles con el paso de las motos por cuestiones, como, por ejemplo, los giros en ángulo entre las rectas de Wakerfield y Flinders. A partir de ahora se abre un periodo de unos 20 meses, en el que el promotor local deberá planificar los trabajos para dejar listo el circuito con vistas al mes de noviembre de 2027, fecha en la que debe reestrenarse.

“Este es un gran logro para Australia del Sur y una prueba más del gran impulso de nuestro estado. Ya podemos competir con el resto del país por los mejores eventos del mundo, y estamos ganando”, declaró Malinauskas. “Organizar la primera carrera de MotoGP del mundo en un circuito urbano le brindará a Adelaida una posibilidad única, que sin duda atraerá visitantes de otros estados y del extranjero”, añade el líder Laborista, que estima en unos 130 millones de euros la huella que puede dejar anualmente MotoGP en la zona.

“Se trata de mucho más que un evento de clase mundial: se trata de generar actividad económica para nuestro estado, fomentar el empleo y posicionar a Australia del Sur en el escenario mundial”, remacha el político.

“Traer MotoGP a Adelaide marca un hito importante en la evolución de nuestro campeonato. Esta ciudad tiene una reputación de clase mundial por albergar grandes eventos, y la oportunidad de proyectar un circuito especialmente diseñado en el corazón de la ciudad es algo verdaderamente único en nuestro deporte”, convino, por su parte, Ezpeleta, que resaltó el esmero que ha puesto y se pondrá para garantizar la seguridad de los corredores.

“Desde el principio, nos aseguramos de que la seguridad fuera absoluta: cada elemento del circuito ha sido diseñado para cumplir con los más altos estándares del MotoGP moderno”, remachó el español.