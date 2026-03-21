Tras la Q2 de MotoGP del Gran Premio de Brasil apareció un agujero en medio de la recta principal del Circuito de Goiania, primero pequeño pero se fue acrecentando y, sobre todo, se fue hundiendo hacia el interior del asfalto. Los pilotos lo detectaron y avisaron a los equipos, que rápidamente dieron la señal de alarma. Los operarios del trazado entraron en acción, abriendo un enorme hueco para limpiar el agujero y rellenarlo, unas operaciones que fueron seguidas muy de cerca por Carmelo Ezpeleta, el CEO de Dorna.

La organización anunció que se iba a parar la actividad en pista. "Debido a las fuertes lluvias recientes en la región, se ha producido un problema en la superficie de la recta principal del Autódromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna", explican en una nota.

Agujero en la recta de meta de Goiania Photo by: German Garcia

"La FIM y MotoGP, junto con el promotor local, están trabajando para solucionar este problema lo antes posible. Debido al tiempo necesario para completar las reparaciones, cuando se reanude la actividad en pista, la próxima sesión en directo será el MotoGP Tissot Sprint", dejando sin efecto las clasificaciones de Moto3 y Moto2.

"La clasificación para las categorías de Moto2 y Moto3 se ha pospuesto hasta nuevo aviso. Se proporcionará más información a las 14:00 hora local", cierra el comunidado.

Hay inquietud con lo sucedido, ya que pese a que se está trabajando a fondo, no es fácil hacer un arreglo que ofrezca seguridad a los pilotos, por más que la recta tiene una anchura de unso 18 metros y el agujero está, justo en el lado donde menos se transita, el derecho, lo que no es ningún consuelo para los corredores, lógicamente.