Ai Ogura vuelve lesionado de Japón y es baja y no correrá en Aragón; Savadori lo reemplazará
Después de sufrir una caída mientras se entrenaba estos días en Japón, los médicos han detectado una lesión en la mano del piloto de Trackhouse Ai Ogura, que será baja en Motorland este fin de semana y que deberá pasar por el quirófano este mismo jueves.
Continua la mala racha de Ai Ogura, segundo de la general del Mundial, que ha llegado desde Japón, donde ha fijado este año su residencia, con una lesión en la mano que le deja sin participar en el Gran Premio de Aragón, y que compromete su lucha por el campeonato del mundo. El piloto de pruebas de Aprilia, Lorenzo Savadori, le reemplazará en Motorland.
En un comunicado emitido por el equipo norteamericano Trackhouse Racing Team, se explica que "Ai Ogura ha sufrido una lesión en la mano y se retira del Gran Premio de Aragón. Lorenzo Savadori será su sustituto", resumen.
"El piloto número 79 del equipo SuperFile Trackhouse MotoGP sufrió una lesión en la mano izquierda durante un entrenamiento en Japón. A su llegada a Europa, se le diagnosticó una fractura cerca del pulgar izquierdo que requiere cirugía, la cual se realizará este jueves", informan.
"El equipo da la bienvenida a Lorenzo Savadori, número 32, quien lo sustituirá en esta carrera en Aragón. Le deseamos a Ai una pronta recuperación y agradecemos a Lorenzo su disposición para sustituirlo con tan poca antelación", concluye la nota emitida poco dspués de las seis de la tarde de este miércoles.
Ogura, que ha vivido en Barcelona durante toda su carrera mundialista, decidió este año fijar de nuevo su residencia en Japón, cerca de su familia y amigos, en unas condiciones donde puede entrenar en circuito con motos de serie y pescar, sus dos grandes pasiones.
Sin embargo, esta vez una caída mientras practicaba en un trazado cercano a Tokio, le ha jugado una mala pasada al corredor, quetras sufrir una caída el domingo de Silverstone perdió un buen puñado de puntos en la general del campeonato, de la que es segundo a solo 17 puntos del líder Jorge Martín.
Ahora, con esta baja, el japonés puede dar un paso atrás importante, ya que además de Martín, tiene cerca a Marco Bezzecchi y Marc Márquez, que podrían superarle en la general este fin de semana.
Esta misma mañana el equipo Trakchouse facilitó los horariso de los encuentros con los medios de sus pilotos, y en ellos aparecia el piloto, por lo que se entiende que la lesión se ha descubierto a última hora.
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