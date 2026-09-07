Ai Ogura pasará un control radiológico para evaluar si puede volver a MotoGP en Misano

Ai Ogura se someterá este martes un control radiológico para valorar el estado del dedo pulgar de la mano izquierda que se lesionó durante el verano, y que le obligó a pasar por el quirófano el pasado 27 de agosto. El equipo del doctor Xavier Mir, encargados de la intervención, decidirá, junto al corredor y el equipo Trackhouse Racing Team, si Ogura viaja a Misano, donde el próximo fin de semana se celebra el GP de San Marino.

Quinto de la general del campeonato del mundo de MotoGP con 203 puntos, 53 menos que el líder Jorge Martín, Ogura espera poder reaparecer este fin de semana en Misano, la decimocuarta parada del calendario 2026, después de perderse el fin de semana de Aragón por esta inesperada lesión en su mano izquierda.

Tras la carrera de Silverstone, en la que Ogura sufrió una caída sin consecuencias, más allá de salir con solo nueve puntos del fin de semana británico, el piloto japonés de Trackhouse viajó hasta Japón, donde este año ha vuelto a fijar su residencia tras varios años viviendo en España.

Durante la estancia en su país, Ogura sufrió una caída mientras practicaba motocross. No fue hasta su regreso a Europa que el corredor pasó una revisión médica de la mano afectada, detectándose una fractura que le obligó a pasar por el quirófano en Barcelona, justo el jueves del GP de Aragón.

"El piloto del SuperFile Trackhouse MotoGP, Ai Ogura, se ha sometido a una operación en Barcelona", informó en su momento el equipo norteamericano. "El Dr. Mir, que realizó la intervención, ha informado de que la fractura del pulgar izquierdo de Ai ha sido fijada con una placa, y que se hará una evaluación de su estado durante el próximo fin de semana antes de establecer un plan de rehabilitación", añadió la formación satélite de Aprilia.

"Aunque esperamos que Ai esté en condiciones de asistir al GP de San Marino, es demasiado pronto para confirmarlo", dijeron entonces.

Ai Ogura, Trackhouse Racing, durante la Sprint del GP de Gran Bretaña en Silverstone, donde terminó segundo Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Tras descansar y hacer rehabilitación desde la operación, Ogura visitará este martes la Clínica Dexeus de Barcelona para ser sometido a exámenes por los doctores que, en primer instancia, deben dar el OK al piloto para viajar a Misano.

Una vez allí, sin embargo, Ogura deberá pasar el jueves un nuevo control por parte del director médico de MotoGP, el doctor Angel Charte, que es quien debe darle el 'apto' definitivo al piloto para poder correr.

De momento, Trakchouse ha inscrito a Ogura en la lista provisional de participantes para el gran premio, aunque si finalmente no pudiera tomar parte en el mismo, todo apunta a que, como sucedió en Aragón, Lorenzo Savadori, el piloto de pruebas de Aprilia, se encargaría de reemplazarle.

Ogura llegó al parón veraniego, tras el GP de Alemania, segundo de la general del Mundial con 194 puntos, a solo 14 de Martín, empezando la segunda parte de la temporada con un segundo puesto en la sprint del sábado en Silverstone, donde se cayó el domingo.

Desde entonces, el japonés se ha distanciado 53 puntos del líder del certamen, y se ha visto superado por Marc Márquez, Marco Bezzecchi y Fabio Di Giannantonio. De ahí que para Ogura es vital volver a competir este fin de semana para apurar sus opciones de seguir luchando por el campeonato en su segundo año en MotoGP.

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