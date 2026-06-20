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MotoGP GP de República Checa

Ai Ogura logra en Brno su primera pole position en MotoGP

El piloto de Trackhouse Aprilia arrasó con los mejores de MotoGP en la clasificación en Brno

Richard Asher
Editado:
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Ai Ogura logró una sensacional pole position en la clasificación para el Gran Premio de la República Checa el sábado, demostrando que la velocidad que había mostrado antes durante el fin de semana era real.

No solo fue la primera pole position del piloto japonés, sino también su primera salida en primera fila de cualquier tipo. Conocido por remontar en carrera tras decepcionantes sesiones de clasificación, Ogura ahora se perfila como un claro favorito para la carrera.

El hombre de Trackhouse Aprilia compartirá la primera fila con las Ducati de Fabio Di Giannantonio (VR46) y Francesco Bagnaia, pero tuvo una ventaja significativa de más de dos décimas de segundo sobre los italianos.

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Con el mercurio rozando los 30 grados al final de la sesión, era difícil sacar una segunda vuelta de los neumáticos. El líder del campeonato Marco Bezzecchi lo consiguió al final, sin embargo, subiendo hasta una respetable cuarta posición con la Aprilia oficial.

Saldrá junto a Marc Márquez, cuya sesión no salió del todo según lo previsto. Su vuelta inicial fue anulada por una advertencia de límites de pista, y luego fue superado claramente por su compañero de equipo Bagnaia en la decisiva segunda tanda.

Diogo Moreira siguió impresionando a bordo de la LCR Honda. Lideró la Q2 tras la primera tanda de vueltas, pero no pudo mejorar en su segunda salida desde boxes. Aun así, ocupará una impresionante sexta posición junto a Márquez.

Raúl Fernández, cuya condición física puede ser una incógnita para las carreras tras un episodio de apendicitis a principios de la semana, lidera la tercera fila por delante de Pedro Acosta (KTM) y Franco Morbidelli (VR46).

Jorge Martín (Aprilia) siguió teniendo dificultades de ritmo en comparación con los de cabeza, y saldrá 10º junto a Fermin Aldeguer (Gresini Ducati) y Joan Mir (Honda).

Antes, Martín superó la Q1 con facilidad con una vuelta inicial que fue suficiente para imponerse a Morbidelli por dos décimas de segundo. Ninguno de los cuatro primeros mejoró sus tiempos en sus segundas tandas, lo que hizo que fuera una sesión sin mayores novedades.

Maverick Viñales fue el primero en quedarse fuera de la Q2 y se alineará 13º con la Tech3 mientras su futuro en el equipo satélite francés de KTM sigue siendo un tema candente.

Saldrá junto a Alex Márquez (Gresini Ducati), que no está al máximo de forma ni físicamente en su regreso a la competición tras su fuerte caída en Barcelona hace poco más de un mes.

Fabio Quartararo completará la quinta fila, el más rápido del discreto grupo de Yamaha.

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MotoGP - GP de la República Checa - Clasificación

Q1

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 6

1'51.819

   173.948 324
2 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 6

+0.201

1'52.020

 0.201 173.636 323
3 Spain M. Viñales Tech3 GasGas Factory Racing 12 KTM 6

+0.234

1'52.053

 0.033 173.585 321
4 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 6

+0.267

1'52.086

 0.033 173.534 326
5 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 7

+0.366

1'52.185

 0.099 173.381 317
6 Italy L. Marini Honda 10 Honda 7

+0.444

1'52.263

 0.078 173.261 323
7 Italy E. Bastianini Tech3 GasGas Factory Racing 23 KTM 6

+0.538

1'52.357

 0.094 173.116 327
8 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 6

+0.601

1'52.420

 0.063 173.019 321
9 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 6

+0.687

1'52.506

 0.086 172.886 322
10 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 6

+0.737

1'52.556

 0.050 172.809 325
11 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 6

+0.807

1'52.626

 0.070 172.702 321
12 United Kingdom C. Crutchlow LCR 35 Honda 6

+1.780

1'53.599

 0.973 171.223 322
Ver los resultados completos

Q2

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 7

1'51.139

   175.013  
2 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 7

+0.211

1'51.350

 0.211 174.681  
3 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 7

+0.244

1'51.383

 0.033 174.629  
4 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 7

+0.289

1'51.428

 0.045 174.559  
5 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 7

+0.297

1'51.436

 0.008 174.546  
6 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 6

+0.552

1'51.691

 0.255 174.148  
7 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 7

+0.633

1'51.772

 0.081 174.022  
8 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 7

+0.682

1'51.821

 0.049 173.945  
9 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 4

+0.712

1'51.851

 0.030 173.899  
10 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 7

+0.770

1'51.909

 0.058 173.809  
11 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 7

+0.905

1'52.044

 0.135 173.599  
12 Spain J. Mir Honda 36 Honda 6

+0.945

1'52.084

 0.040 173.537  
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