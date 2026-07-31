Aldeguer renuncia a Silverstone pero prepara su regreso para Aragón

Gresini ha anunciado que el español Fermín Aldeguer finalmente se perderá el Gran Premio de Gran Bretaña. El español sufrió una fuerte caída durante los Entrenamientos del Gran Premio de los Países Bajos, hace un mes, fracturándose en particular la vértebra T7.

El piloto lógicamente tuvo que causar baja en Assen, y luego en Alemania la semana siguiente. Esperaba poder volver a la competición con la reanudación del campeonato en Silverstone, pero finalmente tendrá que esperar algunas semanas más.

Aldeguer apunta ahora a regresar en el Gran Premio de Aragón, previsto del 28 al 30 de agosto, tras haber recibido la autorización médica para retomar los entrenamientos.

"Fermín Aldeguer no estará presente en Silverstone para la 12.ª ronda del campeonato de MotoGP", anunció Gresini este viernes por la mañana. "El piloto español, que permanecerá por precaución en boxes, ha recibido no obstante la autorización médica para retomar los entrenamientos a partir del 15 de agosto. El equipo Gresini podrá así reencontrarse con él en Aragón dentro de aproximadamente un mes."

Para sustituirlo en Gran Bretaña, Gresini ha recurrido a Iker Lecuona, que regresa así a la estructura italiana tras haber sustituido ya a Álex Márquez en el Gran Premio de Hungría. El piloto español, que compite esta temporada en WorldSBK con el equipo oficial Ducati, de hecho impresionó en su regreso a MotoGP al lograr la séptima plaza en Balaton Park.

"Un regreso en familia para Iker Lecuona, que tras sustituir a Álex Márquez en Hungría, esta vez tomará el manillar de la Ducati de Fermín Aldeguer este fin de semana en Silverstone", añadió Gresini.

Esta ausencia se suma a una temporada ya complicada para Fermín Aldeguer, que también estuvo alejado de los circuitos a principios de año tras una importante lesión en la pierna izquierda. El piloto de Gresini solo ha disputado así ocho de los once primeros Grandes Premios de la temporada 2026.

Marco Bezzecchi, también apartado de la competición tras fracturarse la clavícula durante la clasificación del Gran Premio de Alemania, por su parte volvió a los circuitos esta semana al realizar varias tandas al manillar de una Aprilia RSV4 de serie en Misano.

El italiano intentará, no obstante, regresar ya en Silverstone. Aprilia confirmó que acudirá al circuito británico para pasar el examen médico obligatorio con los médicos de MotoGP.

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