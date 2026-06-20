Aldeguer: "Tener la moto 2025 es un handicap, los oficiales tienen siempre un poco más"

No está siendo un año fácil para el piloto español de Ducati en su segunda temporada en la alineación de Gresini. Fermín Aldeguer, que el año pasado fue el mejor rookie de MotoGP y que ganó su primera carrera en la clase reina, en Indonesia, se lesionó de gravedad en la pierda izquierda y debe soportar el dolor y una cojera evidente hasta final de año, cuando pueda pasar por el quirófano y que le extraigan el clavo de 30 centímetros que le sujeta el pierna.

Pese a todo, Aldeguer llegó el jueves contento a Brno, asegurando que era el fin de semana que mejor se encontraba de toda la temporada. Sin embargo no acabó contento.

"Estoy bien", dijo irónicamente tras la sprint. "La clave es salir delante, en la Q2 no me encontré bien con el neumático de delante y lo mantuve toda la sesión, y saliendo el 11º en parrilla y, además saliendo mal, es muy difícil. Hemos podido llegar al octavo puesto, por algún adelantamiento y alguna caída, pero el ritmo a mitad de carrera era bueno, como el de los pilotos que rodaban en cabeza. Así que nos tenemos que quedar con eso".

"La clave para mañana es salir bien en parrilla, eso y el neumático medio, si me mantengo con calma, podemos hacer una buena carrera. El potencial era de estar en el top 5, en el FP2 he hecho cuarto, pero en la Q2 la hemos liado. Hay que seguir así y ver hasta dónde podemos llegar".

Fermín Aldeguer, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

La Ducati del año pasado le penaliza

El año pasado todo el mundo se cansó de decir que la Ducati 2024 era mejor que la 2025, este año parece evidente que la moto de Aldeguer, la 2025, es peor que la moto oficial, la GP26 que, por contrato debería llegar Aldeguer pero qué, finalmente, no ha podido disponer de ella. Lo que puede ser una de las causas de que le esté costando más.

"Sabemos que la diferencia está ahí. No tener moto oficial te hace las cosas más complicadas, pero es lo que tenemos ahora mismo. Yo ya ni me fijo en la otra moto que es igual que la mía, la de Franco Morbidelli, solo intento dar lo mejor de mi mismo y tratar de estar lo más cerca que puedo de los primeros. Es lo único que me queda", dijo sin querer entrar en detalles.

Sin embargo, es evidente que habiendo seis Ducati en pista, con cuatro oficiales 2026 y solo dos motos de 2025, para Aldeguer es un handicap.

"¡Hombre! llevar la moto del año pasado es un handicap, está claro, pero no tengo otra opción, ya está", intentó cortar el tema antes de que le insistieran en donde radicaba la diferencia.

"Me han ayudado cambiando la aerodinámica, eso la ha hecho un poco más parecida a la del año pasado (él llevaba la GP24), y la verdad es que estoy recuperando el feeling y siendo más competitivo. Pero la verdad es que los oficiales siempre tienen un punto más que les hace las cosas más fáciles", trató de terminar el tema el español.