Aldeguer llega a un acuerdo con Ducati para correr con VR46 en 2027

Tras destaparse el acuerdo entre KTM y Alex Márquez para que el bicampeón del mundo sustituya a Pedro Acosta en el equipo oficial de la casa austriaca las dos próximas temporadas, este fin de semana se ha podido saber en el paddock de Goiania que su actual compañero de equipo, Fermín Aldeguer, se ha comprometido con Ducati para mejorar su contrato a partir del año que viene de forma sensible y, como ha adelantado el Diario As, lo hará en la estructura del VR46, el equipo propiedad de Valentino Rossi.

Esta doble maniobra deja a la escudería Gresini, propiedad de Nadia Padovani, sin pilotos para 2027 y, de momento, sin motos, ya que el equipo fundado por el fallecido Fausto Gresini no ha logrado, todavía, cerrar un acuerdo para seguir siendo satélite de Ducati, como es su principal objetivo.

Según ha podido saber Motorsport.com, las conversaciones entre Gresini y Ducati siguen abiertas, pero las condiciones del fabricante de Bolonia distan del presupuesto que, ahora mismo, maneja el equipo de Faenza. La singularidad de 2027 es que se implemente un nuevo reglamento técnico con motores de 850cc y motos nuevas, lo que significa que todos los pilotos que corran con una Ducati el próximo año lo harán con la misma maquinaria, lo que sube el precio.

En paralelo, la empresa promotora del campeonato, MotoGP Sports Entertainment Group, la antigua Dorna, sigue en discusiones abiertas con la MSMA (la asociación de fabricantes) para renovar el contrato de cinco años entre ambas partes que concluye a final de año. De ese acuerdo se desprenderá la cantidad que recibirá cada equipo por participar en el campeonato del mundo, y será entonces cuando Gresini sepa exactamente con qué dinero cuenta para negociar con Ducati y fichar pilotos.

Mientras llega eso, VR46 se ha adelantado asegurándose un piloto, Aldeguer, al que persigue desde 2023, cuando se destapó que Luca Marini iba a dejar el equipo de su hermano para irse a Honda.

Entonces, Ducati maniobró para quedarse con Fermín, que firmó cuatro años, 2+2, con una cláusula de salida al final del segundo curso, que no va a ejecutar, aunque podría haberlo hecho, ya tenía ofertas para irse a equipos oficiales.

Según ha podido saber Motorsport.com desde el entorno del piloto, Fermín ha llegado a un acuerdo total con Ducati para completar los dos años más de contrato que le restan hasta 2028, con una sensible revisión económica al alza de su ficha y complementos. "Aún no hemos firmado el nuevo contrato, pero nos hemos dado la mano. Fermín seguirá dos años más con Ducati y el contrato es con la fábrica, con material y trato de piloto oficial, recibiendo las novedades casi al mismo tiempo que los pilotos del equipo oficial, aunque correremos con VR46", confirmaron las fuentes.

Desde el equipo de Valentino Rossi también comentaron que "el interés por tener a Fermín es grande y conocido desde hace tiempo, creemos que es un piloto muy interesante", explicó Pablo Nieto. Ahora solo falta ver quién será el segundo corredor del VR46, una plaza "que ahora mismo está muy abierta" y para la que optan los dos actuales pilotos, Fabio Di Giannantonio y Franco Morbidelli, pero también "otros corredores jóvenes con proyección".